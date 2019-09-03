平鎮警方首創「皮拉提斯」免費健美班　雕塑警員健美身材

▲桃園市平鎮警分局9月首創「皮拉提斯」免費健美班，從分局長李建民以下都免費參加，協助員警甩掉大肚男。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮警分局鼓勵員警甩掉大肚身材，分局長李建民情商皮拉提斯專業教練古芷聿老師，9月1日起以每週2次為員警們強健核心、雕塑身材，利用勤餘時間讓員警接受免費訓練，一堂課70分鐘下來，個個揮汗如雨，古芷聿教練指出，搭配不同的動作組合，調整對肌力與柔軟度間比重，只要持之以恆絕對能收到成效。

平鎮警分局副分局長陳怡誠說，為讓員警保有一定體力與戰力，每個月都會辦理射擊、跑步與體技相關訓練，分局長李建民情商皮拉提斯核心運動專業教練古芷聿指導，自9月起每週2次至分局體技館教導同仁皮拉提斯專業課程，所有勤餘員警均可免費參加。

▲桃園市平鎮警分局9月首創「皮拉提斯」免費健美班，由專業教練指導，協助員警雕塑健美身材。（圖／記者沈繼昌翻攝）

古芷聿教練擁有多項體適能講師資格外，也是AFAA（美國有氧體適能協會）檢定官，教學經驗非常豐富。古芷聿表示，皮拉提斯是一項靈活度高且用途廣泛訓練，可稱為「修正性運動」，可針對員警需求搭配不同動作組合，調整對肌力與柔軟度之間比重，對鍛鍊核心肌群甩掉大肚與重塑窈窕體態，持之以恆絕對會有效果。

不少員警都是首次聽到「皮拉提斯」這個名詞，還有部分員警誤以為分局要開西點烹飪課，教大家如何做「提拉米蘇」西點，同仁實際接觸換裝體驗70分鐘身材雕塑課程，古芷聿教練強調，必須要靠持之以恆訓練，才能慢慢收到成效，雕塑出健康且健美身材。

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