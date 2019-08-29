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聽故事還送月餅！高雄兒童美術館9/1提前過中秋　450份蛋黃酥免費送

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▲▼ 聽故事還送月餅！高雄兒童美術館9/1提前過中秋　450份蛋黃酥免費送。（胖叔叔說故事）（圖／高雄市立美術館）

▲聽故事還送月餅！高雄兒童美術館9/1提前過中秋，450份蛋黃酥免費送。（圖／高雄市立美術館）

記者林育綾／綜合報導

故事永遠都是跟孩子溝通最好的管道和娛樂！高雄市立美術館專為親子族打造的「兒童美術館」，9月1日下午將舉辦「在中秋，種下聽故事種子」，除了可以聽故事達人胖叔叔說關於「月亮」的傳說，還提供450份舊振南餅店的蛋黃酥免費送，餵養兒童的身心靈。

高美館有感於孩子們生活在科技發達的年代，卻距離傳統越來越遠，越來越少聆聽與相信神話的奧妙，對自己的中華文化也不瞭解，因此從2012年開始與舊振南合作，在每年中秋開說經典故事，用故事、傳統華人中秋月餅來滋養兒童的身心靈，幾年下來吸引不少觀眾每年期盼參與。

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▲▼ 聽故事還送月餅！高雄兒童美術館9/1提前過中秋　450份蛋黃酥免費送。（胖叔叔說故事）（圖／高雄市立美術館）

▲去年中秋節的胖叔叔說故事活動，吸引數百名親子參加！（圖／高雄市立美術館提供）

今年也邀請「故事達人胖叔叔」來分享獨厚亞洲傳統「月亮」的故事，講述《嫦娥奔月》、《竹林公主》，讓孩子在故事中，理解民間拜月光娘娘與皇帝祭月祈求平安吉祥的起源，想像月亮在神話中揉雜著曼妙、傳奇的故事性與其女性身分，而非科學家眼中屬於衛星的月球。

兒童美術館提到，如愛因斯坦名言「想像力比知識更重要」，知識是有限的，想像力卻可以囊括整個世界。期望在胖叔叔說唱俱佳的魅力下，跟孩子共同編織月亮的傳奇。

▲▼ 高雄兒童美術館戶外沙坑相當受歡迎。孩子與家長都能在沙坑中找到適合自己的方式（圖／高雄市立美術館提供）

▲高雄兒童美術館的戶外沙坑也相當受歡迎。（圖／高雄市立美術館提供）

聽完胖叔叔說的精彩故事，美術館將贈送每位小朋友一份由舊振南的蛋黃酥，450份送完為止。活動於9月1日下午4點開始，當日下午3點30分，年齡1至12歲的小朋友可由大人陪伴，現場排隊領號碼牌，額滿為止，邀請親子族參與一年一度的中秋之約！

▲▼ 聽故事還送月餅！高雄兒童美術館9/1提前過中秋　450份蛋黃酥免費送。（胖叔叔說故事）（圖／高雄市立美術館）

在中秋，種下聽故事種子
主辦單位：高雄市立美術館
贊助單位：舊振南餅店
活動名稱：在中秋，種下聽故事種子
活動時間：2019年9月1日(日) 下午4點（下午3點30分開放現場領取號碼牌）
活動地點：兒童美術館中庭
交通方式：往兒美館停車區請由美術館路立體停車場出入口進出。
出入動線示意圖 https://reurl.cc/R21YG

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