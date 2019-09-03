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玲玲長胖變轉中颱機率增　東部南部今午後雷雨彈先報到

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▲▼玲玲颱風。（圖／翻攝NCDR）

▲雙颱成型。（圖／翻攝NCDR）

記者蕭筠／台北報導

今（3）日凌晨2時位於東京灣的熱帶性低氣壓，正式發展成為今年第14號颱風「劍魚」，目前距離恆春半島西南西方向約1550公里，影響台灣機率尚在評估中；因至於目前正在西北太平洋上的13號玲玲颱風持續增強中，不排除發展為輕颱上限、中颱下限，若路徑偏北、暴風圈再擴大，不排除發布海上警報。

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▲▼玲玲颱風、劍魚颱風。（圖／翻攝氣象局）

▲玲玲、劍魚颱風移動路徑預估。（圖／氣象局）

氣象局預報員顏增璽指出，目前玲玲颱風位於恆春半島東南方400公里處，中心風速每秒達25公尺，並以每小時15-18公里的速度一路朝北前進，強度則持續增強中，若未來路徑偏北，沿著台灣東半部外海靠近，將不排除發布海上警報；至於劍魚颱風最新狀況，目前暴風圈半徑為80，中心風速每秒18公尺，路徑方向偏東北方朝著香港前進。

顏增璽表示，因劍魚颱風中心目前正位於北越，不排除中心因在陸地而消失，不過將會在南海進行重整後、再因受玲玲颱風影響持續往上走，故目前無法預估颱風中心位置，影響也尚在評估，就目前移動路徑看來，劍魚颱風將會帶進西南風，中南部下雨機率增加。

▲▼玲玲颱風。（圖／翻攝NCDR）

▲玲玲預估移動路徑。（圖／翻攝NCDR）

氣象局10時進行最新颱風說明，台灣各地今起受玲玲颱風外圍環流影響，恆春半島、東半部會有零星降雨；中南部山區恐有局部性大雨；明後2天西半部、東北部地區則出現陣雨跟雷雨，不排除會有大局跟局部性豪雨，其他地區則有短暫性豪雨機率；另颱風北上過程中，海上風浪增大，沿海地區注意會有強陣風。

另氣象局根據玲玲颱風最新路徑預估，發布海上機率較昨天降低，未來2天暴風圈朝台灣東邊海域前進，觀察重點將放在太平壓是否如預期減弱；或是強度增強、暴風圈擴大，以上2大方向都將是明後2天，玲玲颱風是否會影響台灣更劇的觀察重點。

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