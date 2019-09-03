　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

多維TW／組黨一定有風險　柯文哲只能戮力一搏

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼柯文哲、郭台銘、王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲、郭台銘、王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／本報資料照／記者湯興漢攝）

文／多維TW  譚英瑛

明年大選的主角對陣，顯然並未因民進黨與國民黨兩大黨黨內初選結束而底定，迄今動向仍不明的鴻海創辦人郭台銘，前立法院長王金平，以及長期民調支持度均穩定維持在20％的台北市長柯文哲等，未來動向備受外界關注。其中，最大的震撼莫過於柯文哲在8月初成立「台灣民眾黨」，不僅為總統大選投下變數，也為立委選舉，乃至於將來台灣政黨政治的互動留下了未知伏筆。

然而，已成為黨主席的柯文哲，對於外界臆測其組黨系為了親征選總統大選，或將在大選期間扮演何等角色等問題，都未把話給說死，保留十足曖昧空間。放眼台灣政黨藍綠長年的基本結構，縱使小黨頻見，卻多屬曇花一現，或只有發發政治牢騷的份，除了2000年挾著省長光環的宋楚瑜在敗選後振臂一呼成立的親民黨，曾以足夠分量，鼎足而為「有名有實」的第三大黨外，其餘所謂的第三大黨，在政治上的邊際影響力，其實都被過度誇飾了。

請繼續往下閱讀...

如今，挾著台北市長光環的柯文哲，不論他最終是否參選總統，身為「國家級政治邊緣人」的他，縱然政治上合縱連橫的招數不能少，考量現下的處境，組黨確實是最能保存他個人實力的方法之一而在柯文哲個人魅力召喚下，台灣民眾黨也因此帶給外界新的想像：或有機會成為繼當年親民黨之後，再一個撐開在國，民兩黨之外的名副其實的第三大黨。

組黨是「政治保險」

若人需要為了未來生老病死變化準備一份「保險」，那麼柯文哲籌組「台灣民眾黨」大概亦是他面對未來其政治生涯不確定性的一種準備，這個政黨成立之目的，與其說只是為了2020年參選台灣總統做準備，不如簡稱為這個政黨就是柯文哲的「政治保險」。

對柯文哲來說，連任之路走得驚濤駭浪，在體驗對手大型組織戰攻勢之凌厲後，沒有其他時機比這個正接近選舉，又還握有市政資源的時間點更適合組黨，一來柯文哲現下至少握有市政資源，可以藉由每日與媒體所謂的「鯊魚餵食秀」，市政行程等維持自身在媒體輿論上的露出，進而讓這個新生政黨不失輿論關注。再者是柯文哲至少還有3年台北市長任期，在其「登高」的下一步未定之前，這段時間亦是他能藉由市政人事來養兵，覓才的好時機，至於緊接來臨的2020年總統暨立委選舉，又可先當作柯文哲所率領的「台灣民眾黨」一次最直接的民意考核。

柯文哲無疑是一位務實主義者，以2020年大選這局來看，不論他選總統與否，支持郭台銘參選與否，怎麼算，他都能從當前局勢中得利，差別僅在於利益大小罷了。綜觀組黨的選擇，明示著柯文哲思考政治的邏輯，以及著眼利益的看法改變了。回顧過去柯文哲對外所稱，無黨籍的他可藉著與其他政黨的合縱連橫，取得個人在政治上的最大利益;對照今日台灣民眾黨的成立，可謂此一時彼一時也，代表著他對於何謂最大政治利益，如何取得最大政治利益的看法，出現了轉變就這個角度言，政治素人的柯文哲已從個人政治利益的最大化，轉變成極大化追求自身在政治試煉中的成長與政黨利益最大化，從中累積的政治能量，也能為他醞釀更上一層樓的機會。

個人政治品牌的市調

綜整柯文哲近年來屢遭攻訐的爭議，反過來說，其實也正是他優勢的縮影諸如扛著墨綠招牌，又打著不藍不綠的大旗;與李登輝關係交好，卻能時不時會一會國台辦主任劉結一;既為綠，又名為白，還能「與紅共舞」 - 這些過去身系在柯文哲個人身上特殊的政治基因，在組黨之後，若無意外，也將成為台灣民眾黨的政治彩蛋。

至於台灣民眾黨的彩蛋能否順利孵化，最大且客觀的生存考驗，即是2020年立委選舉必須有所得畢竟親民黨在2016年選後，只剩下能成立黨團的3席立委;時代力量則因內部路線之爭走，向分崩離析這兩黨能否順利通過2020年立委選戰的試煉，還在未竟之天;而台灣民眾黨要如何複製或新創如親民黨曾有的鼎盛之勢，同時又不重蹈「泡沫化政黨」們之覆轍，外界都睜大眼睛看著。

尤其是關乎直接訴諸政黨品牌認同的不分區立委席次，其席次多寡，等同於台灣社會對柯文哲從政迄今的評價，這比起柯文哲全台四處跟支持者握手，合照，民調等方法，更能精確測出他在台灣政壇的實力。

簡言之，取得國會席次的多寡，是柯文哲路線的指標檢驗原因有二：一是假使2020年台灣民眾黨真如柯文哲所預測般，達到高標，選上10席不分區立委，除了這10席立委將背負著柯文哲這個政治品牌，將理念從地方縣市推行至中央，柯文哲也能獲得相當金額的政黨補助款之外，以後在電視輿論上看到的，將不再只是柯文哲與媒體間「鯊魚餵食秀」，柯文哲的權力將實質進入國會的政策博弈場域，而不再被說成只是一些「空氣票」。當好幾位「柯家軍」能代表柯文哲，對台灣政界，媒體界闡述其理念，柯文哲這個政治品牌便將從台北市走向全台，這些「柯家軍」將扛起民眾對台灣民眾黨的支持度。

其次，一如前述，台灣民眾黨若有所成，成的將不只有柯文哲與柯家軍的政治利得，更將反映柯文哲這些年在夾縫中想要代表的「不藍不綠」 - 既可與獨派交心，又可與中共對話的路線。將不再被藍綠政黨評為左右投機，而是被選民認證的兩岸務實路線。這才是柯文哲組黨一事在累積個人，最大化分潤子弟兵政治實力之外，對台灣政治以至於兩岸關係未來發展更為重大的影響。

誠如台灣理財商品廣告常說的：「。投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書」政界亦是如此，所謂「投身政治一定有風險，獲益有賺有賠，組黨前應詳閱公開說明書」，這次柯文哲或許拿出他的「政治保險」，以組黨分散他2022年卸任後的政治風險。但在他未來仕途未卜之際，這份「保險」能給他多少收益尚不可知。僅能說，對柯而言，面對未來政界的高度不確定性，或許他做出組黨的選擇，遠勝過於什麼都不做。

ET快訊
人妻熱戀已婚男同事「瘋狂壞壞」懷孕　設局綠帽夫補票墮胎..G
獨／韓國瑜副手名單有3份！朱立倫不要位子一定會幫忙
穿拖鞋買肉圓中20.47億！史上第四高威力彩得主是吳宗憲友
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

消失的眷村、巨輪下的1949　「戰後的移民文學」特展軍人節開跑

讚台灣月子中心！人母神譬喻新手村打臉酸民　住過秒肯定：不管哪國都會愛

電車線歪斜！台鐵富岡=湖口公路接駁　北湖站單線雙向行駛

多維TW／組黨一定有風險　柯文哲只能戮力一搏

「玲玲」颱風引外圍環流！　中南部晚間防局部性豪大雨

未來Family／學生畢業中英文都好　才是雙語教育

遠東科大招生績效列教師評鑑　教育部糾正：擬扣獎補助、招生名額

未來Family／專訪台北市教育局長曾燦金：創造新方法

四人居陋室無衛浴廚房　慈濟助修繕讓居家清淨舒適

60本書適合中小學生看！資深編輯帶路「中小學生讀物選介」線上書展

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

《德魯納》殺青IU美到鎂光燈不想停　呂珍九、P.O..每個都好喜歡

太妍頂新髮型走機場！　白皙皮膚＋大長腿超仙

目睹女友被推撞水泥護欄氣炸… 跑車男「掏鋸子割脖」互毆見血

成績≠成就！人力將被機器取代 他拍片諷現存「填鴨式教育制度」

網紅開箱3千元iPhone 11山寨機 「尋找iPhone」竟驚見谷歌地圖...

消失的眷村、巨輪下的1949　「戰後的移民文學」特展軍人節開跑

讚台灣月子中心！人母神譬喻新手村打臉酸民　住過秒肯定：不管哪國都會愛

電車線歪斜！台鐵富岡=湖口公路接駁　北湖站單線雙向行駛

多維TW／組黨一定有風險　柯文哲只能戮力一搏

「玲玲」颱風引外圍環流！　中南部晚間防局部性豪大雨

未來Family／學生畢業中英文都好　才是雙語教育

遠東科大招生績效列教師評鑑　教育部糾正：擬扣獎補助、招生名額

未來Family／專訪台北市教育局長曾燦金：創造新方法

四人居陋室無衛浴廚房　慈濟助修繕讓居家清淨舒適

60本書適合中小學生看！資深編輯帶路「中小學生讀物選介」線上書展

楊謹華正面大挖空「胸」狠逛BV　驕傲爆天天洗澡養美胸

歡迎來台東移訓！　國訓與東體攜手設立東部訓練基地

少女被拐下海！月入高達40萬+送iPhone7　逼先「試車」後卻一場空

蘇貞昌喊話郭台銘：投資中國大陸也能投資台灣「才是愛台表現」

長期胃抽痛！專家曝「2飲食重點」減不適...想護胃吃這些

頂烈日+翻越礁石搬運遺體　15海巡隊員12小時全虛脫：這一切都值得！

早上大吵一架！母剛跳日月潭命危　兒接著醉倒停車場...下秒遭輾爆頭慘死

青年諮詢委員會沒動靜　中市府：最晚10月上旬成立

韓國瑜又喊蓋機場、賽車場...蘇貞昌傻眼：幾帖藥方到處賣沒一個實現

退警天橋掛「踐踏警消」布條　2男持小刀劃破...下場GG

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

生活熱門新聞

劍魚生成將大迴轉！玲玲今晚水氣..

客滿要等2小時！候位一家人問一..

好市多中和店將實施新政策　網推..

女騎士大露裸背　車友：可幫擦防..

韓國瑜惹怒媽祖退駕！乩童曝關鍵..

咖啡店長深溝收銀爆紅　網全神到

辦健身房7個月0改變！辣妹1句..

女兒寫一半「變鏡像了」專家解答

玲玲狂奔逼台恐發海警！大雨灌2..

「寶雅PK大冰奶」誰強　8成網..

中和等紅燈「美背太銷魂」本尊現..

就是今天！秋冬遊補助爽賺200..

3Q總公司：打UberEats..

即／雙颱共舞！14號劍魚颱風生..

更多熱門

相關新聞

獨／朱立倫不當副手　但一定幫韓國瑜

據透露，朱立倫不期盼任何位置，因此擔任副手的機率微乎其微，站在國民黨整合與團結的角度上，「一定會幫韓國瑜」。親韓人士也透露，目前韓國瑜的副手名單超過3份，包含產業界、學界、以及理念相同的前民代。

吳敦義打臉郭辦：沒派張顯耀協調吳郭會

黃之鋒：盼韓國瑜、柯文哲挺香港

郭台銘提5大保障軍警消建言

卓榮泰槓上柯文哲　怒提3問

關鍵字：

多維TW柯文哲台灣民眾黨郭台銘王金平

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

劍魚生成將大迴轉！玲玲今晚水氣到周三四全台防大雨

客滿要等2小時！候位一家人問一句話　客：食慾沒了

17歲女兒懷孕！鋼鐵爸「最後1句話」她心痛哭了

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！視訊截圖傳出

好市多中和店將實施新政策　網推爆

BMW對決 MX-5　北宜廝殺雙濺血

韓國瑜伽老師直播　「狂炸左右雪乳」

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

小禎同框隋棠！一往下看網傻了

女騎士大露裸背　車友：可幫擦防曬嗎～

2女一起洗澡！下秒她裸體「無傷痕」斃命

「包龍星」再爆押人妻女　逼人不准搶生意

95億「鍍金運河」啟用14hrs就潰堤

更多

最夯影音

更多

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面