帥警大街熱血逮補通緝犯　女網友羞喊：「被你的正氣凜然煞到了」

▲警員李威霆（圖左戴白安全帽者）當街抓人的英姿被網友拍下放到網路。（圖／翻攝自臉書《愛 新莊》）

記者游宗樺／新北報導

新北市新莊警分局福營派出所警員李威霆2日下午下班時，在路上發現追查已久的通緝犯下落，通報完線上警力支援後，趁著通緝犯在講電話時立刻上前逮人，雙方一度發生拉扯，讓往來行人以為發生打架事件。有女網友直擊整起抓人過程，將李警逮人的英姿拍下放上網路，還趁機告白：「我剛剛被你的正氣凜然煞到了！」

由於事發地點就在新莊鬧區，警匪扭打時，路人一度以為發生打架事件，目睹的女網友後來才知道是警察辦案，順手拍下李員逮捕嫌犯的英姿，並放上網路請網友幫忙「神」出警員身份，更趁機告白被警員的正氣凜然煞到。

▲李威霆（左）在新莊福營派出所服務5年多，平日工作認真負責。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，涉嫌通緝遭逮的楊姓男子（24歲）事發時在新莊中正路上的超商講電話，被下班路過的李員認出，為了不驚動楊男，不動聲色的通報線上警力吳聲武、張庭瑋2名警員前往協助，趁著楊男不注意時，3人合力上前逮補並依法送辦。

▲李威霆在警校畢業時已經是帥哥一枚。（圖／記者陳以昇翻攝）

25歲的李威霆為警專31期畢業，於新莊分局福營派出所服務至今已經5年多，平日工作認真，就連下班也奮力捉拿通緝犯，新莊分局分局長林武宏也對李員下班，認真執勤維護社會治安的舉動表示肯定。

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