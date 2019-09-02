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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「存款3億」疑暗酸郭董　韓國瑜宣布「白韓產業鏈要出來了」

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圖文 / 鏡週刊

高雄市長韓國瑜昨（1日）前往彰化參拜8間宮廟，搶救近日來急墜的總統大選民調，他在致詞時強調「就算你銀行存30萬、300萬、3000萬甚至3億都沒有用，你改變不了政治。」被外界解讀為針對即將宣布獨立參選的鴻海創辦人郭台銘。

代表國民黨角逐2020總統大位的高雄市長韓國瑜，昨（1日）前往彰化參拜8間廟宇，對於韓國瑜競選總部發言人何庭歡預計未來將在每週一、三、五開直播澄清不實消息，韓國瑜表示現在黑韓產業太厲害「你們能黑，我們就能白」，宣布「白韓產業鏈要出來了」。

下午在員林福寧宮致詞時，韓國瑜表示每次到廟宇參拜，都會祈求「國泰民安、風調雨順」，風調雨順靠老天爺，但國泰民安靠自己努力。

韓國瑜接著強調「就算你銀行存30萬、300萬、3000萬甚至3億都沒有用，你改變不了政治，要改變台灣的政治、未來和子孫的命運還有我們自己，只能靠這張選票，這是唯一的機會。」這段話也被外界解讀為在暗酸即將宣布獨立參選的鴻海創辦人郭台銘。


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