萬聖節擺滿血淋淋「假疤痕」　網友看歪全笑翻：以為來到情趣用品店

▲萬聖節的「疤痕」道具被誤認成「女性陰部」。（圖／翻攝自Facebook／Spotted Newton Abbot）

實習記者曾筠淇／綜合報導

許多恐怖電影會需要用到血淋淋的道具營造氣氛與效果，舉凡假血、假傷口等。位在英國西南部的德文郡（Devon）有一家連鎖折扣店「平價之家」（Home Bargains），他們為了因應萬聖節的到來，推出一款「乳膠疤痕」，不過這個假道具卻讓人看傻眼、全想歪，遠遠看過去還以為是「女性的陰部」。

據Devom Live、每日鏡報（Mirror Online）報導，位於德文郡牛頓阿伯特（Newton Abbot）的「平價之家」日前推出一款血淋淋的道具，不料製作出來的模樣不太逼真，還沒達到嚇人、恐怖的效果，反倒讓不少網友會錯意而變成「笑」果，許多人第一眼看過去都以為是「陰部」，而非「疤痕」。

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這個萬聖節道具的照片在8月26日被放在臉書「Spotted Newton Abbot」上，內文還寫道，「必須再次細看才恍然大悟，原來是萬聖節商品已經上市了！」許多網友紛紛笑歪回應，「很高興我不是唯一一個看錯的」、「我又走回去確認到底是什麼」、「很高興你說它是『平價之家』，我以為是『安‧薩默斯（Ann Summers）』」、「我想我是變態」、「我的第一個想法與萬聖節無關」、「不要四處閒晃」。

許多人認為這個疤痕看起來根本不像乳膠道具，反而更像「情趣用具」，因此對這個設計感到困惑，而且當時才8月，「萬聖節道具」似乎太早開始發售了。據報導，其實「平價之家」已經得知網友對這項商品的評論，不過他們並不打算對此發表回應。