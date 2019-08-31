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終極編制90架　日本擬下年度開發F2後續機型

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▲▼F-2戰鬥機是由三菱重工與美國洛克希德·馬丁公司技術合作，以F-16為基礎共同研製。（圖／翻攝自維基百科）

▲ F-2戰鬥機是由三菱重工與美國洛克希德·馬丁公司技術合作，以F-16為基礎共同研製。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者許祐誠／綜合報導

日本防衛省最近已經著手討論在2020年財政預算中，編入替代航空自衛隊預計於2030年退役的F-2戰機後續機型的資金。目前尚不清楚開發成本的實際金額，但預計會在預算案中列為「必須項目」（required item），相關單位也會在年底編制預算前討論相關費用，並編入具體金額。

根據The Japan News報導，防衛省原本計畫在2021年財政年度才編入新預算，但自民黨國防相關議員認為可能到F-2戰機退役之時，還來不及開發出新型戰機，因此才決定在2020年度預算著手開發。報導指出，雖然金額未知，但估計開發成本約為140億美元（約新台幣4397億元）以上，當局也希望能在2030年代中期開發出新型後續戰機。

為了防止中國日漸增長的海上侵略性，日本當局希望能自主開發配備先進空戰能力的後續機型，有建議也指出，戰機應該具備發射遠程巡弋飛彈、強大反艦能力和先進空戰能力的條件。報導指出，目前計畫正在進行中，航空自衛隊可能收到大約90架的新型戰機，數量與現在的F-2部隊相當。

▼ F-2戰鬥機。（圖／翻攝自航空自衛隊粉絲專頁）

日本F-2戰鬥機。（圖／翻攝自航空自衛隊粉絲專頁）

關於開發F-2戰機的後續機型，日本當局早在12月份發布的「中期防禦計畫」（Medium Term Defense Program ）中表示，政府需要盡早啟動自主開發計畫，並實現國際合作。加上開發戰機的成本高，以及需要配備能與美國軍方共享資訊的系統等因素，日本當局認為過程中將會包含外國技術，但在新戰機機身和主要系統上，日本仍希望可以自主開發，以便未來可以隨時修改。

關於聯合開發項目，其實美國軍火商洛克希德公司（Lockheed Corporation）當初提議，可以在F-22戰機上配備F-35戰機的電子零件，但日本當局有許多人反對這項計畫，因為每架戰機的成本預計會超過200億日圓（約新台幣59億元）。防衛省一名高級官員也補充，「不能保證他們會完全透露『系統的設計』」。此外，美國國內也擔心，日本主導開發可能會不小心洩露最新技術。

F-2戰機是日本航空自衛隊配備的主要機型之一，機上配備先進的電子作戰系統和雷達偵測系統，主要功能可以進行對地打擊和反艦作戰，在空對空作戰上也有不錯表現。當初F-2是由三菱重工和洛克希德公司合作，以F-16為基礎共同研製，於19995年完成後，在2000年服役，目前日本當局希望在2030年讓F-2進行逐步退役。

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