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新竹市首屆台啤音樂節　9月7日HIGH翻新竹漁港

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▲新竹市的第一次《台啤音樂節》9月7日將在新竹漁人碼頭舉辦。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市的第一次《台啤音樂節》9月7日將在新竹漁人碼頭舉辦。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府與台灣菸酒公司9月7日將在新竹漁人碼頭舉辦新竹市的第一次《台啤音樂節》，邀請魏如萱、Bii等歌手輪番演出，現場有下酒菜系列市集、集章拿好禮活動抽總價6萬元禮品，並與5家飯店合作，祭出住房優惠或免費接駁，入住就有機會得到「恁，叨一港」限量毛巾，邀請全國各地民眾一同來新竹HIGH翻新竹漁港！也提醒參與民眾，開車不喝酒、喝酒不開車。

新竹市長林智堅上任五年來努力提升新竹藝文風氣，他表示，今年《台啤音樂節》在新竹舉辦，可說是拼上了夢想中的最後一塊拼圖，讓新竹藝文活動更完整。同時，他也積極建設新竹漁人碼頭，投入超過15億元、建設21項工程，也讓民眾可以從堤防走下沙灘，在海灘上欣賞日落，如今的新竹漁港已是適合全家大小共遊的觀光聖地，搭配優質藝文活動，讓觀光客絡繹不絕。

「這就是志堅幫智堅」，林智堅市長特別感謝台灣菸酒公司副總經理廖志堅過去四年對新竹的付出，並在文化局長任內舉辦過新竹300、仲夏藝文季、兒童藝術節、生活藝術節等活動，讓整座城市充滿藝文氣息。林智堅表示，「台啤音樂節在新竹」是他與廖志堅副總經理在改造新竹的過程中，互相許下對市民的承諾，因此希望大家都能來享受啤酒節的美好。

廖志堅表示，今日來新竹市就好像回娘家，過去四年多來在新竹打拼的日子歷歷在目，他們一致認為新竹人值得更多更好的藝文活動，因此今年特地與市府一起打造屬於新竹人的啤酒節，並表示今年活動只是個開端，希望未來每年都能舉辦新竹啤酒節。

過去被市府同仁暱稱「點子王」的廖志堅知道新竹市是一座年輕而充滿活力的城市，轉任至台灣菸酒公司後，仍以不同的方式關心著新竹大小事，堪稱新竹永遠的好隊友。今年台酒特別與新竹市工策會合作舉辦《台啤音樂節》，就是要用音樂與美食嗨翻新竹漁人碼頭，讓市民朋友有個精采愉快的周末。

林智堅也感謝新竹在地飯店業者鼎力相助，包括竹湖暐順麗緻文旅、老爺酒店、英迪格酒店、迎曦飯店、國賓飯店等五家業者，時常協助宣傳或提供多項住房優惠或從飯店到漁港免費接駁，讓旅客能更便利而安全地前往漁港參加活動，盡情享受兩天一夜的新竹小旅行。

新竹市工策會總幹事黃任瑋表示，每座城市都有屬於自己的一座港口，《恁，叨一港》活動就是要讓大家大聲說出對自己城市的認同感。新竹市打造網紅打卡熱點魚鱗天梯、風箏賽場、親子沙灘等休閒場地，因此，新竹市工策會與台灣菸酒公司便合作將音樂與美食帶進新竹漁港，邀請市民朋友一起來到新竹漁人碼頭吹海風、聽音樂、欣賞無敵海景。

「台啤音樂節」邀請許多年輕朋友喜愛的歌手，本次參與演出的歌手有魏如萱、Bii、小男孩樂團、法蘭黛、原子邦妮等，不只如此，現場還設有15攤經典下酒菜攤位，例如廣受年輕朋友喜愛的戲棚下炸雞、香山海鮮達人的蚵舉壯元現烤鮮蚵、HOME ICE綿綿冰、美味的異國料理土耳其旋轉烤肉與越泰美食，還有串燒、滷味、清涼飲品等，讓遊客以美食配海景演唱會，享受悠閒的夏日夜晚。

「恁，叨一港」還舉辦集章拿好禮活動，活動期間從7月13日至9月7日，前往基隆市、桃園市、新竹市這3個縣市指定的活動地點進行集章，地點包括基隆市的碧砂漁港、基隆旅遊服務中心、潮境公園寄居蟹廣場、潮境海洋中心、海洋科技博物館區域探索館，桃園市的永安漁港、竹圍漁港，與新竹市的新竹漁港，集滿3縣市共3個戳章後，9月7日在新竹漁港台灣啤酒節現場填妥資料後，投入服務台票匭內，當天將會抽出3名頭獎，分別贈送價值2萬元的禮品。其他相關活動資訊請上臉書「新竹市新鮮事」查詢，洽詢專線03-5255201。

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