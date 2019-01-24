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新竹漁港再升級　強化排水改善路面優化環境

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▲新竹市長林智堅參加「漁港作業區周邊環境改善工程」啟用典禮。（圖／記者李朝煌攝）

▲新竹市長林智堅參加「漁港作業區周邊環境改善工程」啟用典禮。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市為改善漁民作業環境，「漁港作業區周邊環境改善工程」今(24)日舉行啟用典禮，針對新港路、新港一、二、三、四路及排水系統進行優化改善，新竹市長林智堅表示，藉由鋪面及排水環境改善，並規劃漁民專用動線，透過提升漁港基礎設施，提升漁民的作業環境。

新竹漁港自民國80年啟用後，日復一日漲退潮及海水沖刷，造成港邊碼頭填料掏空，引發鄰近道路不均勻沉陷，27年來並無大規模整修，加上缺乏完善的排水系統，每次下大雨港區常出現淹水情況，碼頭區道路出現嚴重下沉與破損，影響漁民朋友進出。

新竹市政府投入1.5億經費，一次改善新港路、新港一、二、三、四路的道路路面與排水系統，以及碼頭沉陷問題，重新形塑新港路沿路景觀；同時也縮減新港路路幅，部分規劃漁民專用動線，美化景觀同時也提升漁民作業環境。

林智堅表示，往年南寮碰上急降雨，常出現淹水情況，本次工程不僅改善周邊環境，改善漁民作業環境外，針對排水系統進行加強，未來也會結合新竹漁會，共同打造新竹漁港，讓在地居民因為新竹漁港，帶來產業的促進，獲得更多的工作機會與收入。

林智堅表示，市府財源有限，透過向中央爭取經費，「一件一件、一點一滴爭取」，讓漁人碼頭煥然一新，假日不僅吸引眾多年輕父母前往，更有許多外地觀光客慕名前來，他也強調，沿線也栽種的防風林，樹木長大後能遮陽擋風，達到前人種樹、後人乘涼的效果。

新竹市產業發展處表示，新竹漁港為臺灣西海岸遠洋漁業的重要港口，台灣海峽南北漁船往返航路的中繼點，也是漁民賴以為生作業的樞紐。產業發展處表示，本計畫工程將強化漁港排水和基礎設施，包括修復碼頭面沉陷、道路排水改善，優化漁民作業與遊客動線介面，維持新竹漁人碼頭遊憩品質。

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