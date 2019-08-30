與石虎設計師協調班機和行程！　觀光局「來回機票、食宿」全包

▲卡佳（Катя Молодцова）親送石虎簽名照。（圖／翻攝自臉書／駐俄代表處）

記者胡順惠／台北報導

觀光局集集彩繪列車的「石虎圖」引發喧然大波，原創的俄羅斯設計師卡佳（Катя Молодцова）免費送台灣3張石虎圖，觀光局卻堅持用原本設計師江孟芝的「石虎2.0」，引發外界撻伐，交通部長林佳龍立即指示，要與卡佳合作並邀請對方參加通車典禮。觀光局表示，已透過外交部連繫，希望盡地主之誼，幫設計師包來回機票、吃、住等費用，不過仍須尊重卡佳意願。

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▲林佳龍邀請俄國設計師來台旅遊。（圖／IG截圖）

針對邀請設計師來台一事，觀光局30日一早便召開會議。觀光局國際組組長黃勢芳表示，已經透過外交部與設計師聯繫，邀請對方來台參加彩繪列車，目前正在進行後續行政作業，像是擬定正式邀請函，早上會議雖然沒有參與，但有接到交辦事項。

黃勢芳說，希望盡地主之誼，已經計畫相關地接費用，如來回機票、吃、住，但費用目前都是暫時估計，還沒有定調，仍要尊重設計師意願。至於圖片授權費用部分，他說，雖然設計師說免費讓台灣用，但部長有指示要給授權費，但仍要再與設計師確認，如果還有預算就能支應，仍不確定與廠商之間如何分攤，等有具體回應再做討論。

▲交通部長林佳龍曝設計師有在考慮來台。（圖／翻攝林佳龍、Катя Mолодцова臉書）

設計師來台行程是否已經規劃？黃勢芳表示，因為各個部會都想邀設計師，站在觀光局的立場，當然希望設計師到風景區參觀，有一定的媒體行銷效益，待確認來台時間與天數後，會提供多個方案行程建議，但仍必需尊重設計師意願。

至於卡佳的石虎要放在彩繪列車哪裡？觀光局長周永暉日前透露，這次觀光列車有四節車廂，每節車廂都是獨立的，會讓台、俄的設計都能共同呈現在車廂上，「原則上會是2節台灣設計的石虎圖、2節是俄國設計師的」，希望讓民眾在鐵道觀光旅遊有不同體驗。