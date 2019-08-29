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新課本沒印「同婚」？　國小師捲起袖子自己教

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▲▼同婚登記結婚首日台北市同婚登記狀況。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣同婚合法化。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

今年5月底同性婚姻合法化，通過之後「同婚」議題本應該納入12年國教新課綱當中，但由於課本編撰需花時間，許多教科書商坦承本學年度尚未將該議題納入課本當中。但不少老師其實已開始針對相關議題進行教學，澎湖縣鎮海國中性平輔導團輔導老師謝美娟表示，公民課可在民法內容時提及；綜合課程談家庭婚姻也可以適時提到，「其實可以做的事情很多，取決於老師本人」。

謝美娟說明，針對「同志家庭」議題，學校也可以在父親節、母親節時，特別提醒老師注意班級中不同的同志家庭學生，不一定只能將母親節卡片送給媽媽，若是家中有兩個爸爸，也可以一起表達感謝。

請繼續往下閱讀...

對於教課書商未將「同婚議題」納入課本中，謝美娟說，理解書商的難處，因反對人士實在很會挑這些特定用語，但建議未來可將「同婚議題」放入教師指導手冊、題庫中，適時提醒老師可將不一樣婚姻家庭讓學生了解，也希望教育部能給第一線老師支持，「老師不能怕麻煩、怕被抗議，信心必須要建立起來」。

台北同志遊行資料照。(圖／同志諮詢熱線提供）

▲「同婚」議題尚未納入課本當中，但不少老師其實已針對相關議題進行教學。(圖／同志諮詢熱線提供）

台灣性別平等教育協會理事長劉宜也說，其實配合108課綱、配合核心素養，就算課本上沒有提到「同婚」議題，老師還是可以藉由相關課程納入，例如，在設計社會課程時，提到多元家庭，其實就可以把大法官釋憲的議題加入。他也發現，現在國小生其實了解的也很多，接觸的議題也多，只要大概點到一下，學生也了解性平教育的重要，「教課書不完美，但是還是可以回歸到教學，用課程補足」

康軒文教集團發言人許牧民則表示，同性婚姻合法化5月底才上路，新學期小一、國一、高一的課本今年3、4月時就已經審查完畢，同性婚姻要具體成為課本內容還需要編寫時間，但目前已在新的社會科課本中將性平教育納入，只是不是非常針對「同婚」議題著墨，而是以大法官釋憲內容，以及針對法律上親子關係的界定來談，認為若在小學課本寫得太狹隘的話，還是會被特定人士誤解。
 

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