首例毒界通靈集團曝光！相思樹皮純化媲美死藤水　藏身南雅夜市煉丹　

記者張君豪／台北報導

近年來新興毒品市場神祕主義和通靈體驗盛行！台灣出現首例通靈藥品販毒集團！刑事局日前接獲線報指，有販毒集團透過台灣本土種相思樹皮提煉二甲基色胺（Dimethyltryptamine，俗稱DMT）膠囊，以每3顆1千元接單，集團陳姓主嫌（41歲）還刻意把煉毒工廠設在新北市板橋區南雅夜市的出租小套房內，藉眾多餐飲攤商油煙味做為掩護、規避警方查緝。

▲刑事局偵二大隊破獲台灣首例精煉相思樹皮成分的販毒集團，逮捕陳姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方查扣大批相思樹皮精煉毒品成分的成品、半成品。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出：新興毒品二甲基色胺（DMT）係由相思樹皮中所萃取出的色胺類致幻劑，在南美等國家相當氾濫，有不少吸食者、使用後有通靈飛行、見到鬼神以及「瀕死體驗」效果，台警將其列為二級毒品納管，警方之前僅有查緝到相思樹皮研磨成粉狀的販毒案例，透過相思樹皮提煉純化這是全台首例。

▲刑事局偵二大隊破獲台灣首例精煉相思樹皮有效成分的販毒集團。（圖／記者張君豪翻攝）

而刑事局偵二大隊破獲陳嫌製造販售的是完整成分充足的DMT完成品，警方驚訝陳嫌製毒技術嫻熟，居然自己透過網路自學摸索，日前成功將相思樹皮內的二甲基色胺成分，利用化學藥劑萃取、固化成為DMT結晶體，製毒技術已逼近中大型製藥工廠實驗室、陳嫌技術讓警方相當佩服。

▲警方破獲台灣首例精煉相思樹皮有效成分的販毒集團、偵二大隊副大隊長何明賢。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局接獲線報後與新北市警中和分局共組專案小組，8月21日收網查扣DMT結晶體一批、並查扣包含思樹皮、乾葉、氫氧化鈉、異丙酮等製毒原料、以及研磨器、萃取器等製毒裝備；以及二甲基色胺粉末、大麻5包、MDMA 、LSD 等違法管制類毒品、警方並逮捕包含陳姓主嫌、其女友、販毒集團成員共5人。

警方指出，近年來網路資訊盛行，不少部落客、旅遊玩家都在網路分享遊歷南美洲雨林地區飲用「死藤水」通靈經驗，導致DMT儼然有成為台灣新興毒品的趨勢，不少年輕男女會有意願透過服食這類成分毒品體驗通靈、見鬼神的神祕體驗，刑事局會循線追查陳嫌販毒集團下游買家，瓦解這類通靈吸毒歪風。



死藤水小檔案：

刑事局指出：死藤水是一種由死藤加工製成飲品。它是亞馬遜河流域熱帶雨林特殊藥用植物，當地土著或靈媒把死藤和其他幾種植物混合煮藥，當地人相信喝死藤水有祛病提神、健體功效。經科學研究死藤植物內發現其中含有大量的二甲基色胺（DMT）警方表示：DMT是一種自然產生的色胺和迷幻藥物，發現不僅在許多植物中， 在人體內有微量主要由大腦分泌、南美巫師要通靈時，會飲用含DMT成份死藤水藉此來達到通靈、與大自然神祇溝通。



【其他新聞】

►影／汐止勇警殉職第一時間趕到！ 徐國勇真情流露：得知他要結婚了…非常不捨

►影／汐止勇警追拒檢撞死！分局長悲嘆：他2年抓72件酒駕…侯友宜到場了

►內鬼通報17竊電大戶緊急停工 檢警設局邀稽查授課再揭真面目



►招待泰美旅遊可賺10萬？ 運市價3.2億大麻花海洛因磚這下GG