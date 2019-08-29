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攝影師Christian Vizl的沉默王國　海洋世界褪去顏色的真實模樣

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我們對於大海總是有著無止盡的想像，海平面以下的生活更是讓人好奇，迪士尼卡通的小美人魚公主，有著多采多姿的海中夢幻生活，那麼，褪去顏色的海洋世界又會變成什麼模樣？

墨西哥攝影師Christian Vizl從小就被海洋世界所吸引，他也常常想像在海浪底下的世界，如果有一天海水都消失了，所有生活在其中的生物都靜止不動，那他就可以悄悄地走進靜謐的大海之中，近距離觀察他喜愛的世界。

為了實現這個夢想，Christian Vizl從十幾歲時就拿起相機，學習關於攝影相關知識及技巧。直到2010年，他跟一位水下攝影師一起潛水之後，才發現原來他所熱愛的海洋跟攝影可以結合在一起，這激發了他對於水下攝影的熱情。跟其他色彩絢麗的水下攝影作品不同的是，Christian Vizl受到黑白攝影大師安塞爾．亞當斯（Ansel Adams） 和亨利．卡蒂埃-布列松（Henri Cartier-Bresson）作品的啟發，堅持使用黑白攝影風格為他鍾情的海洋王國留下影像紀錄。

請繼續往下閱讀...

Christian Vizl專注拍攝當下的情感表現，希望讓觀看照片的人能有深層的共鳴 。 對他來說，黑白攝影更可以凸顯照片的主角，如何運用自然光線創造出富有戲劇效果的成果，讓作品情感更加豐富，一直是他努力的目標。

圖文來源／ MY MODERN MET 

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