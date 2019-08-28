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台灣保險業面臨經濟挑戰恐衝擊獲利　顧立雄提出3大期許備戰

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▲金管會主委顧立雄。（圖／記者楊絡懸攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者楊絡懸攝）

記者紀佳妘／台北報導

全球經濟正面臨許多挑戰，台灣保險業也在經濟前景不確定性、新會計公報IFRS 17等衝擊下，恐影響未來保險業的獲利表現，金管會主委顧立雄今（28）日對國內所有保險業者提出3大期許，包括培養人才、金融創新以及風險控管，才能永續經營下去。

金管會主委顧立雄今天在「第8屆台灣保險卓越獎頒獎典禮」致詞時表示，我國保險業近2年蓬勃發展，截至去年底資產總額達26.6兆元，增加4兆元，且去年我國保險業總保費收入占GDP比率達20.68%，連續2年排名為全球第一。

此外，保險給付金額呈現穩定成長，去年產險業的保險賠款金額為802.7億元，壽險業的保險給付金額為1兆8,758億元，充分發揮保險保障，以及社會安全維護網的功能。

顧立雄指出，為因應台灣去年邁入「高齡社會」，並建構高齡者、身障者及弱勢族群的保險安全網，金管會近來積極推動相關金融政策，鼓勵保險業發展小額終老保險及微型保險等保險商品，到目前為止已見成效。

根據統計，2018年底小額終老保險有效契約件數達約43.6萬件；去年底微型保險累積承保人數逾62.7萬人，總累積承保保額逾2,042億元，顯見商業保險已發揮保險保障的功能，扮演彌補社會保險不足的重要角色。

不過，全球的經濟目前面臨很多的挑戰，顧立雄指出，中美貿易衝突、持續寬鬆的貨幣政策，為經濟前景帶來了很多不確定性，加上保險業尚需因應消費者對各類保險商品需求、科技創新、新會計公報IFRS 17等衝擊，都可能影響保險業未來的獲利表現。

顧立雄說，他對於國內所有保險業者有3大期許，首先是積極培養人才，尤其是數位人才；第二是金融創新；第三也最重要的是風險控管，保險業唯有在遵守法令及金融紀律，並注意風險控管的前提下，相關業務方能永續經營。

去年行政院通過金管會所提「金融發展行動方案」，針對保險業的具體作法，包括引導保險資金投入實體產業，建置數位化保險基礎建設，推動保險科技、建構新一代保險監理制度等，金管會將持續帶領保險業者朝著目標共同努力，未來也將逐步鬆綁法規，以協助業者因應未來的挑戰。

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