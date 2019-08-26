失能險「保證給付」陸續停售…專家曝光另一種選擇！挑保單4大重點必看

▲失能後無法工作，醫療費用與看護費用是龐大的負擔，讓民眾注意失能險的重要性。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

今年多家保險公司陸續停售失能險保單，或者改版調整失能險條款內容，取消失能扶助險、殘扶險的保證給付，立即引起討論和搶購潮，民眾就怕買不到。錠嵂保險經紀人表示，未來保單內容對保戶有利的條件將慢慢調整，商品調整是必定趨勢，那麼在保險選擇減少的情況下，或許也可以思考「還本型終身失能險」。

「原來之前有那麼多超值的失能險商品，怎麼以前沒趁早投保，好好把握呢？」面對失能險停售改版，多數民眾不禁緊張起來，擔心未來買不到，錠嵂保經表示，其實民眾只要有風險規劃的意識，現在投保失能險也都不嫌遲。

失能險停售到底在瘋什麼？錠嵂保經解釋，多數失能險理賠認定簡單，且只需判定一次，就可理賠十幾年生活費，同時保證給付的時間又拉得長，「對保險公司來說，賠出去的錢、比不上收進來的保費。」而保險公司背後的再保公司，感受到理賠損失逐漸增加，決定提升再保費率，就造成了保險公司得調整商品內容、修改理賠條款才能平衡的局面，因此產生這波停售熱潮。

▲失能險購買前必須了解保障內容。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

錠嵂保經表示，在這一波停售潮，網路上的失能險話題多聚焦在「保證給付」、「扶助金理賠啟動條件」、「投保體況」和「保費豁免」。原因是，未來的失能險保單對保戶有利的條件都將越來越少，尤其是前陣子倍受矚目的「不還本型」終身保單，多是保障划算又便宜，且具備上述條件，詢問度和投保件數一時暴增不少。

藉由討論，大家漸漸發現「具備保證給付且時間夠長」、「投保體況和扶助金啟動條件較寬」和「保費可豁免」都是對保戶非常有利的保障。有鑑於此，錠嵂保經提醒，日後挑選失能保單前一定要先注意4大重點：

1、保證給付：指失能達到可領「每年／每月扶助金」的條件時，保證可領多少錢的意思，當保戶領到一半不幸身故了，親屬們也可以繼續請領。

2、投保體況：被保險人的身體狀況，從健康到不良，依序可分成「優良體」、「標準體」、「次標準體」、「拒保體」，是保險公司考量該不該承保的一大因素。

3、保費豁免：當被保險人失能到某種程度時，可不用繼續繳交保費，而保單依然有效。

4、扶助金啟動條件：有的保單條款會要求被保險人在失能診斷確定後，隔6個月以上的時間才開始給付扶助金，而有的保單則是診斷確定後就可以給付。對保戶來說，後者的情況自然是比較好的選擇。

▲「還本型終身失能險」也是一種選擇。（圖／pixabay）

錠嵂保經指出，未來這些對保戶有利的條件都將慢慢調整，例如，保證給付期間縮短、部分保單從接受「次標準體」改成只能承保「標準體」、保費豁免的條件提高等，商品調整預期是必定趨勢，因此可以考慮另種商品「還本型終身失能險」。

錠嵂保經進一步解釋，「還本型失能險」費用比起「不還本商品」，每年略貴幾千元，但不僅上述提到的有利條件都具備，部分商品還有額度頗高的「失能復健補償金」，甚至還有商品多了一筆等同主額的「重大燒燙傷保險金」，就連投保時的職業限制也相對寬鬆；且如有需要，每月扶助金一樣可提前給付，上百個月的錢一次理賠。

此外，也有商品規定因意外事故導致失能，還可依比例再多領一筆保險金。錠嵂保經表示，由於是還本型商品，假設有天不幸身故，也可退還一筆接近保費的錢給家人，綜合而言，還本型失能險也是個好選擇。

▲失能險考量重點。（圖／記者楊絡懸製表）