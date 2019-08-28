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西拉雅趣飛車總獎金45萬　創意決勝負

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▲▼總獎金45萬西拉雅趣飛車。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼總獎金45萬西拉雅趣飛車，各式樣車體登場無不吸引民眾目光。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處連續6年與走馬瀨農場合作推出的無動力造型車競賽-西拉雅趣飛車，即將於10月27日於走馬瀨農場熱鬧登場，歡迎各界造車好手前來共襄盛舉，爭取總金額高達45萬元的獎金。另外，報名隊伍前35隊只要完成出賽，即可獲得交通補助津貼5,000元，在9月16日報名截止前，一起來挑戰獎金，與身邊的人留下特別的回憶吧！(活動詳情請見西拉雅趣飛車官方臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/sirayagocrecar/)

▲▼總獎金45萬西拉雅趣飛車。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼總獎金45萬西拉雅趣飛車。（圖／記者翁伊森翻攝）

「2019西拉雅趣飛車」是CP值超高的無動力造型車賽，除了總獎金45萬元，每年在隊伍招募上更祭出不少誘因，有交通補助津貼、選手專屬的紀念品與西拉雅人氣景點的優惠券等等，讓報名參賽的你感受到西拉雅滿滿的熱情。賽事開辦6年以來，許多參賽的老戰友與主辦單位分享造車過程的甘苦及絕對參加西拉雅趣飛車的決心，也希望有更多人能共襄盛舉。

▲▼總獎金45萬西拉雅趣飛車。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼總獎金45萬西拉雅趣飛車宛如一場嘉年華會。（圖／記者翁伊森翻攝）

西拉雅國家風景區管理處處長許主龍表示，趣飛車是一個相當有挑戰性與趣味性的活動，未來的趣飛車將朝著品牌打造邁進，期待透過比賽的趣味與豐富的活動內容，讓更多國內外遊客進一步認識西拉雅的美，愛上西拉雅。

2019西拉雅趣飛車隊伍持續招募中，誠摯邀請有興趣的你組隊報名前來參賽，只要搜尋西拉雅趣飛車(http://www.sirayagocrecar.tw/)官方網站，即可下載報名表單，也可透過西拉雅趣飛車Go CreCar官方粉絲專頁、E-mail、郵寄報名(詳見相關資訊連結)。

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