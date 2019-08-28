蔡英文承認最大考驗是「不看稿」　幕僚竟告訴她：看稿就不要去TED了

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文28日下午出席「TEDxWeekend Taipei啟動會議」時表示，對她來講最大的考驗就是不能看稿，而幕僚竟然警告她，如果看稿的話，就不要去TED了。

蔡英文表示，看到蠻多好朋友，還有很多以前沒見過，但是看起來都很有自信的年輕朋友。談及對TED的印象，「只有羨慕兩個字」。

蔡英文說，每次看TED裡面的演講者，每個人都帶著自信、邏輯清楚，而且講話非常的簡潔，最重要的是都沒有看稿。對她來講，最大的考驗就是不能看稿，今天幕僚特別告訴她，如果看稿就不要來TED。

蔡英文提到，過去她看過TED幾個重要的演講，讓她印象深刻。TED「分享值得傳佈的理念」（Ideas Worth Spreading），用很精彩、充滿自信，而且很清楚的表達方式，在一定的時間裡面做完整的說明；她認為這是溝通上一個極致的表現。她相信不論是當總統，或是做任何跟公共事務有關、需要跟社會大眾溝通的人來說，TED都是一個典範。

蔡英文指出，臉書首席營運長Sheryl Sandberg的TED演講內容，是女性領導人所面臨的挑戰跟機會，她的演講激勵了很多女性追求自己的人生。另外一位是台灣的劉安婷，她說，以前就認識安婷，「為台灣而教」（Teach for Taiwan）的演講非常令人感動，尤其聽她講話的時候，除了可以感受到她的理念，更傳達了她對這個地方很深刻的感情。

蔡英文認為，TED的演講不是一個個人秀或表演，而是演講者除了傳達理念之外，有他的感情，及對人生種種的感覺。她笑說，如果TED有一天能邀請她來演說，她會覺得非常榮幸。