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力抗郭柯王！國民黨擴大舉辦93軍人節活動　鞏固基本盤

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▲▼國民黨「九三軍人節向軍人致敬活動」說明記者會,黃復興黨部書記長韋渝惠,八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷,韓國瑜競選總部北部辦公室主任鄭世維。（圖／記者季相儒攝）

▲國民黨「九三軍人節向軍人致敬活動」說明記者會。（圖／記者季相儒攝）

記者徐政璿／台北報導

九三軍人節將屆，國民黨將於當天舉辦向軍人致敬的活動。國民黨28日舉行說明記者會，國民黨組發會社會志工部主任水雲翔說明，九三軍人節當天上午9時30分，除澎湖縣預定於9月1日舉辦之外，其餘21縣市黨部將於同一時間，不同地點共同舉辦向軍人致敬的活動，目前統計參加人數，預估約為4、5萬人。

這場記者會由文傳會代理主委程美華主持，包括國民黨黃復興黨部書記長韋渝惠、八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷、國民黨總統參選人韓國瑜北部競選辦公室主任鄭世維以及組發會社會志工部主任水雲翔等人參與。

吳斯懷致詞時表示，九三軍人節的由來是八年抗戰勝利，台灣回到中華民國懷抱，因此，九三軍人節不只是軍人的節日，而是中華民國的節日，台灣全體同胞應該深深感念為國犧牲的軍民同胞們。

吳斯懷進一步指出，經過八二三砲戰、古寧頭大捷等重要戰役後，讓中華民國生存得以生存，也讓台灣經濟發展，迄今依然屹立不搖，所以紀念九三軍人節是向為了捍衛中華民國，讓台灣回歸祖國懷抱而犧牲的軍民同胞致敬，也為了中華民國的永續發展，所以此項活動深具意義。

鄭世維則表示，九三軍人節是值得紀念的日子，我們要向國軍致上最崇高的敬意。他說，沒有國哪有家，沒有國軍就沒有國家，我們要珍惜過去國軍對國家的貢獻，並寄望未來所有國軍都能保家衛國。他強調，在營是良兵、在鄉是良民，大家應該攜手合作，不是到了選舉，才向國軍致敬，也不是到了選舉，才要捍衛國家。

最後，國民黨組發會社會志工部主任水雲翔呼籲，九月三日當天雖然是上班日，但為了紀念過去捍衛中華民國的將士們，以及期勉現在辛苦保家衛國的國軍弟兄，希望大家能一起參與這項活動。

▲▼國民黨發起 「九三軍人節向軍人致敬」活動。（圖／國民黨提供）

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