噁男狂偷「14雙」女鞋回家欣賞！　落網還稱：覺得自己很變態

▲男子落案後稱「我也覺得自己很變態」。（合成圖／翻攝浙江24小時，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

浙江杭州一處社區，日前發生女住戶價值5500元人民幣（約新台幣24000元）的鞋子被偷，警方調閱監視器後，發現一名噁男當時一手假裝在玩手機，另一手拿起鞋子轉身就走。更誇張的是，警方在男子家中還發現其餘14雙女鞋。男子坦承犯案後，並表示「我也覺得自己很變態」。

據陸媒報導，東方水嵐家園日前有女住戶的鞋子被偷，而警方調閱的監視器顯示，一名男子當時坐電梯上樓，拿著手機若無其事的觀察四周，下秒就低著頭一手假裝玩手機，另一隻手拿起一雙鞋子，轉身就走，期間還刻意避開監視器的鏡頭。

事後，警方將男子逮捕到案時，發現他是一名貨車司機，起初還否認作案，但看了監視器畫面以後才坦承犯案。更誇張的是，警方在他家中，還發現大紙箱內裝了其餘他偷來的14雙女鞋，而且每雙鞋面都擦的很乾淨。男子對此表示，「這些都是我偷來的，但我只是拿來欣賞，滿足自己的慾望，並沒有將它們出售的念頭。」

男子還說，他很久以前就有一種控制不住的「疾病」，一看到女鞋就會很興奮，「我也覺得自己很變態、很變態，但有時候就是控制不住自己」。其實，男子因為這特殊癖好，以前就被鄰居罵過，事後也慢慢有改善，但沒想到最近老毛病又犯了。目前，男子因盜竊罪被依法刑事拘留。