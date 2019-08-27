整個前額「光溜溜」阻礙情路　24歲海員花22萬植髮4200單位

▲年僅24歲的小高整個前額都禿了。（圖／翻攝自梨視頻）

實習記者范芷菱／綜合報導

禿頭不再是老年人才會有的現象，現在有脫髮困擾的人越來越年輕了。大陸一名男子年僅24歲卻嚴重脫髮，整個前額都禿了，為了能順利找到對象，他決定花5萬人民幣（約新台幣22萬元）植髮，並且早早上床睡覺，爭取盡快恢復茂密髮量。

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▲因為工作、晚睡和油膩宵夜的關係，造成掉髮。（圖／《ETtoday新聞雲》示意圖）



據《網易新聞》報導，24歲的小高是一名海員（在海上工作的人），這2年一直在海上工作、風吹日曬，加上工作到很晚，晚上又會吃比較油膩的宵夜，所以才會造成嚴重掉髮。小高表示，去年照鏡子時發現有一大塊地方全禿了，很多人都會因為禿頭的關係，都說他老了十幾歲。

▲小高花5萬人民幣（約新台幣22萬元）植髮4200個單位。（圖／翻攝自梨視頻）

小高透露，日後找對象可能會因為這個而受到影響，所以花5萬元來整理整理，「現植4200個單位，一般做髮際線也才做2000多個單位。」他無奈表示，如今每天晚上10點半以前就必須睡覺，「睡不著也躺著唄」。

▲植髮諮詢師周潔表示，小高的情況已經非常嚴重。（圖／翻攝自梨視頻）

植髮諮詢師周潔指出，根據小高脫髮的情況判斷已經達到「六級脫髮」，也就是整個前額沒有頭髮、後枕部只剩一小塊；因為小高現今才24歲，所以屬於非常嚴重的情況。她還透露，目前20至30歲的人禿頭的比例非常高，大概50％以上的人都有這種困擾。

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