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颱風夜全家做賊「割稻尾」　盜採老農酪梨2千餘斤

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▲台南市白河分局警方埋伏查獲利用白鹿颱風來襲，竊取老農酪梨2千餘斤的陳嫌一家四口，起獲酪梨物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市白河分局警方埋伏查獲利用白鹿颱風來襲，竊取老農酪梨2千餘斤的陳嫌一家四口，起獲酪梨物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

陳姓男子一家四口，利用白鹿颱風來襲，大家忙於防颱之際，隨機挑選犯案目標，偷竊陳姓老農栽種的高經濟作物酪梨2千餘斤，但魔高一尺道高一丈，為白河分局員警當場查獲，經清查陳姓一家人涉及多起農產品竊盜案，全案依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市白河分局警方埋伏查獲利用白鹿颱風來襲，竊取老農酪梨2千餘斤的陳嫌一家四口，起獲酪梨物。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市白河分局警方埋伏查獲利用白鹿颱風來襲，竊取老農酪梨2千餘斤的陳嫌一家四口，起獲酪梨物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河警分局東原派出所日前接獲一名陳姓老農報案，指稱在東山區前大埔自家農地種植的數百顆酪梨果實遭人竊取，所長王敦平接獲報案後立即展開調查，發現陳姓一家四口涉嫌重大。警方研判竊嫌應會再度犯案，並鎖定犯案時間，透過「護果專案」成員協助埋伏守候。

▲台南市白河分局警方埋伏查獲利用白鹿颱風來襲，竊取老農酪梨2千餘斤的陳嫌一家四口，起獲酪梨物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

果不其然，陳姓竊賊一家人在8月24日凌晨0時許，利用白鹿颱風來襲凌晨無人之際，再度前來竊取2788台斤的酪梨（市值約新台幣22萬餘元），所長王敦平等4員發現陳嫌一家人蹤跡立即展開圍捕，終在東山區東原里前大埔產業道路上逮捕陳嫌一家人。

▲台南市白河分局警方埋伏查獲利用白鹿颱風來襲，竊取老農酪梨2千餘斤的陳嫌一家四口，起獲酪梨物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方調查，近期「酪梨」價格飆漲，成為偷竊的覬覦目標，陳姓嫌犯平日無業，因積欠龐大債務，才鋌而走險，與家人分工四處竊取高經濟價值的農作物「酪梨」變賣維生，陳嫌一家本想藉由白鹿颱風來襲、果園無人看管之時大肆竊取，賺滿荷包；但萬萬沒想到，警方維持治安的決心與毅力，不畏風雨的守候、埋伏，終將陳姓竊嫌一家人逮捕歸案，全案偵訊後依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市白河分局警方埋伏查獲利用白鹿颱風來襲，竊取老農酪梨2千餘斤的陳嫌一家四口，起獲酪梨物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河分局長朱信憲表示，先前該分局已針對轄內各農產品分析種植地區、產出季節，並配合市場價值等，統由分局及各分駐、派出所縝密規劃「護果」巡邏勤務，一定會要好好保護農民一年辛苦工作之心血，避免淪為歹徒覬覦偷竊目標。

▲台南市白河分局警方埋伏查獲利用白鹿颱風來襲，竊取老農酪梨2千餘斤的陳嫌一家四口，起獲酪梨物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外警方研判陳嫌應該尚涉嫌白河、後壁、東山等地區多起農產品竊案，民眾近期如有酪梨作物遭竊，可立即向白河分局偵查隊聯絡（06-6852080），協助指證。白河分局有決心一定會讓民眾安心工作、年年滿滿收穫。

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關鍵字：颱風夜,割稻尾,酪梨

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