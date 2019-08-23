高危險妊娠產婦順產　醫院歡喜迎接第31314位大千寶寶

▲大千醫院準備象徵十全十美的10項禮物，送給第31314位大千寶寶。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名陳姓女子，因為是第1次懷孕，懷孕過程中有高血壓及糖尿病的狀況，並接受胰島素注射治療，在37週時提早自然產，生產時有肩難產的現象，不過經過「麥克羅伯式生產法」順利生產；大千醫院特別準備象徵「十全十美」的10項禮物送給寶寶及媽媽。

大千綜合醫院生殖中心主任暨婦產科病房主任劉榮啟醫師表示，陳女由於受到糖尿病的影響，導致寶寶的肺部發育比較慢成熟，所以出生後有呼吸急促的現象，所幸經新生兒加護病房的照顧下恢復良好。

▲大千婦幼團隊每接生1位寶寶即捐贈50元，分別給家扶基金會及勵馨基金會，至今已有6年的時間了。（圖／記者黃孟珍翻攝）

劉榮啟主任強調，大千婦幼團隊多年來守護苗栗縣婦女及寶寶的安全，且為重度急救責任醫院，尤其在高危險妊娠的照護上責任更加重大。

大千綜合醫院醫療副院長暨婦科主任林敬旺醫師表示，自2013年開始，為了能幫助面臨困境的孩童與媽媽，婦幼團隊每接生一位寶寶就主動捐出50元，分別給苗栗家扶中心及勵馨基金會，至2019年6月，已累積捐贈金額約46萬餘元。也希望能讓這份愛心繼續的延續下去。