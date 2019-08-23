甜點命名走入歷史！Android Q正式命名「Android 10」

▲Android Q正式命名「Android 10」。（圖／取自Google官方部落格）

記者王曉敏／綜合外電報導

Queijadas（奶酪蛋糕）、Qurabiya（杏仁餅乾）、Queen of Puddings（女王布丁），外界替Google想了一大堆「Q」字母開頭的甜點最終都未能成為代號Android Q的新作業系統名稱。在Android系統迎來10周年之際，Google決定停止以甜點命名的傳統，將Android Q稱作「Android 10」。

Google自2009年以來就一直以相同英文字母開頭的「甜點」為Android系統命名，像是Cupcake、Ice Cream Sandwich、Lollipop和Pie等，外界原先預期，Android Q也將依循這個傳統，並紛紛替Google打主意，不過稍早Google官方部落格已確認，代號Android Q的新作業系統確認名為「Android 10」。

部落格寫道，其工程團隊一直使用零食或甜點來為每個Android代碼命名，並按字母順序排列。「這種命名傳統也成為每年最有趣的一件事。但去幾年裡我們一直有收到來自全球的回饋，表示 Android 的名字並非人人都能夠理解。」

如在部分語言中，L與R的發音很容易混淆，因此當有人喊出「Android Lollipop」時，對方可能無法直覺地知道它是KitKat之後的版本，而對於不熟悉命名慣例的新Android用戶來說，了解他們的手機是否運行最新版本更加困難。「我們也知道『Pie』對某些地方來說並非甜點，而棉花糖（marshmallow）雖然美味，但在世界上許多地方來說都不是一個受歡迎的食品。」

作為一款全球性的操作系統，名稱清晰可靠對每個用戶來說更加重要。「因此，Android的下一個版本將簡單地使用版本號並稱為Android 10。」Google指出，「雖然有許多誘人的『Q』甜點，但我們認為是時候為了『25億活躍裝置』做出改變了。」

另外，Google也替Android設計了新的Logo。Android用戶所熟悉的Android機器人依然存在，但是Android字樣卻由原先的綠色改為黑色。Google表示，「這是一個很小的變化，我們發現綠色不易閱讀，特別是對於有視力障礙的人。」

▼Android新版Logo。（圖／取自Google官方部落格）