他看上宋讚養帥臉…設局逼拍性愛片50萬元想和解　宋：給1億都不原諒　

▲宋讚養接受專訪提到被騙過程，一度激動落淚。（圖，資料照／記者謝婷婷攝）

記者羅志華／台北報導

有雙性戀傾向的李湘瑋於2017年間，發現韓籍藝人宋讚養在IG徵求台灣經紀人，他被宋的俊俏長相吸引，竟分飾多角假扮經紀公司高層與宋接觸；李男還因宋「有女友」，假藉經紀公司要求他拍性愛影片，逼2人分手。宋讚養偶然發現李男的騙局，憤而提告詐欺。北院22日審理時，李湘瑋提出希望以50萬元和解，但宋於電訪中氣憤地說到，「就算他給1億元，我都不會跟他和解」。

李男於庭中一度辯稱，宋讚養所提供的證據對話訊息，有部分可能是宋為了加重他罪刑捏造的，應查明發訊IP以釐清案情，但法官請李男一一指出有哪幾句捏造時，他卻答不出來；李男逼宋讚養拍性愛影片時，曾假藉經紀公司傳訊，「給我答案（是否要拍片），不然就永遠停止（在台合約）」，李男認為這句話沒有恐嚇意思，拒絕認罪，至於另外被起訴的「詐欺取財」及「意圖散布猥褻物」2罪，李男當庭認罪。

▲李男假扮經紀公司騙取宋讚養信任，還設局逼宋拍性愛片，他22日出庭時想以50萬元和解，遭宋打臉。（圖，資料照／記者劉昌松攝）

庭訊的最後，李男提出交保請求，並希望以50萬元和解，卻因目前沒錢、沒工作，而提不出清償計畫，只說會請家人籌錢；先前李男就曾要求交保，但法院認為李男還有騷擾宋男女友、粉絲的可能，予以駁回，至於50萬元的和解條件，則當場遭宋的律師打槍。

宋讚養接受跨國電話訪問時表示，「我絕不跟李男和解，我告他是為了要替那些被他騙的人討公道，不是要他的錢」、「就算李男給1億元，我都不會接受，就是要他受法律制裁」。由於李湘瑋根本沒幫宋讚養請工作簽證，先前宋在台都是「非法」工作；2人鬧翻後李男不但威脅要將性愛影片公布，還檢舉了宋讚養，導致他至今無法入台，當初更因此歷經折騰，才終於將李湘瑋收押。

