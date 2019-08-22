羅貴星獲民進黨提名苗海線立委　朱哲成開砲：護航總統選票？　

▲民進黨將提名羅貴星參選2020年苗栗海線立委。（圖／翻攝自Facebook／羅貴星）

記者黃孟珍／苗栗報導

民進黨中央20日晚間傳出將提名苗栗縣議員羅貴星，參選苗栗縣第一選區立委；消息一出，對於已在地方布局已久的無黨籍立委參選人朱哲成大感不滿，並高分貝的砲轟，「民進黨高層在徵詢過程只問英派關係人士，提名方式粗暴只為護航總統選票，不符苗栗鄉親需要。」

苗栗縣第一選區（海線）立委，向來就被民進黨列為艱困選區，民主進步黨提名委員會20日通過苗栗縣第一選區徵召羅貴星議員，並將在21日的中常會中正式提名，但同是綠營體系的無黨籍立委參選人朱哲成，立刻發布新聞稿，痛批民進黨中央提名過程粗暴。

▲無黨籍立委參選人朱哲成，痛批提名方式粗暴只為護航總統選票。（圖／記者黃孟珍翻攝）

朱哲成表示，苗栗地方福祉應大於派系利益，更要大於蔡英文總統的個人利益，立委選舉應以選區選民的心聲為主，而非為了拿政黨票和總統選票的算計。日前釋出無黨參選的規劃時，已反應給民進黨中央，並表達因應苗栗選區選民結構問題，應整合非國民黨外最大票源，拓展中間票源才能讓苗栗有改變的機會。

朱更指出，不但在媒體上表達過協調的誠意，也有循管道聯繫黨中央，但都沒有下文，甚至民進黨在做此決定時還需以總統競選總部的意見為重，也因此身兼苗栗縣小英之友會職務的羅議員才會被徵召，由英派主導一切，沒有苗栗鄉親的聲音。

而獲民進黨提名的羅貴星則表示，自己將會用最短時間內提出政策白皮書，並陸續向友綠的勢力如竹南康家、吳宜臻子弟兵朱哲成等爭取認同，未來團結海線朋友，共同力拚翻轉苗栗。