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空瓶率極高！一擦有感「命定眼霜」預防細紋的保養技法

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▲眼周。（圖／取自pixabay）

▲眼周保養就是抗老第一道防線，越早保養越好！（圖／取自pixabay）

生活中心／台北報導

少女般的眼神楚楚動人，拍照不需要修圖就能夠散發青春氣質。不過，現代人仰賴3C產品，拿起手機從早滑到晚，離不開韓劇、偶像劇與社群平台，然而眼周肌膚脆弱，藍光直接對眼睛、眼周的傷害不容小覷，一旦疏於保養照顧，容易產生乾紋、細紋與黑眼圈，這時候「老態」洩露年齡，出門只能戴帽子、墨鏡來遮遮掩掩！《ETtoday新聞雲》發現一款「命定眼霜」用起來輕盈不油膩，輕輕一抹稍加按摩，水潤立刻有感，重點是價格親民可愛，小資保養族趕快入手囤貨吧！

眼周保養就是抗老第一道防線，越早保養越好！一般人對眼霜存有刻板印象，擔心過於油膩、擦了會長肉芽等，其實針對年輕肌膚，掌握「保濕」「保水」2大原則，挑到合適的產品並不困難，且僅記用中指或無名指沾取適量眼霜，以指腹在雙眼周圍均勻塗抹按摩，輕輕往太陽穴拉提延展至皮膚吸收。

還我漂漂眼　PS美美妍電眼修修全效發光眼霜
這支真的太強大！2019年在美妝論壇崛起的黑馬眼霜，推薦給眼周容易乾、暗沈問題的女孩，主打高吸收力與高保濕，相較於眼霜的黏膩厚重感，「PS美美妍電眼修修全效發光眼霜」擦起來格外清爽，另外添加多胜肽分子、植物幹細胞與與傳明酸等，能夠溫和舒緩眼周壓力，深度補水修復同時增加膠原蛋白～被網友推崇的CP值高的原因還有這點：「全臉適用！」、「10元硬幣大小擦全臉」、「帶出國很方便！」小編試用後，發現指腹化開的水狀感容易被肌膚吸收，對於嘴角、鼻翼容易暗沈部位，延展性好推、好吸收，零負擔的感覺是夏季最好選擇。

▲▼PS美美妍電眼修修全效發光眼霜 。（圖／業者提供）

不僅如此，「PS美美妍電眼修修全效發光眼霜」售價1,280元，即日起推出買一送一優惠並加贈3ml旅行包，另外還送PS嘟唇修修豐嫩顯色唇筆-韓式裸唇，等於買一送三，下殺37折，絕對是小姊姊們的命定眼霜！  

除了可愛價格，「PS美美妍電眼修修全效發光眼霜」輕盈質地保濕效果優秀，出國旅遊對抗氣候不穩定，接觸肌膚時會轉化成水狀，睡前薄擦一層當作濕敷眼膜，非常抗乾荒。因添加Argireline（六胜肽）、Eyeseryl（四胜肽）及SNAP-8 Peptide（八胜肽）營養成分，奢華感卻又平價，持續使用，能夠減少眼周浮腫和黑眼圈，減少鬆弛與細紋問題，保養要趁早，夜間多一道保養程序，隔天起床眼神自然散發動人光芒。

2019眼神必勝的命定眼霜，限時買一送三►►http://bit.ly/31uIOqu

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