【廣編】台灣最亮眼女子團體AKB48 Team TP二期生招募中！

圖、文／香蕉娛樂提供

AKB48 Team TP 是由日本知名音樂作詞家秋元康擔任總製作人、台灣金曲製作人陳子鴻負責營運，為日本人氣偶像團體 AKB48 官方海外姊妹團體，以台北為主要基地展開活動。曾於2018年底發行首支單曲《勇往直前》，最新EP《TTP Festival》也於7月底全面發行，台灣最亮眼的女子偶像團體 AKB48 Team TP 即將為華語樂壇投下超級震撼彈。

同時AKB48 Team TP 也在發片記者會中正式宣告「二期生招募活動」正式啟動。招募有興趣者加入AKB48 Team TP，只要下載報名表格，完整填寫個人資料並附上照片，郵寄至 ttpaudition@akb48-tp.com 即可完成報名。

【報名資格】

● 年滿 12 歲至 24 歲的女性 (外國籍限 16 歲至 24 歲的女性)

● 年齡計算方法以 2019/8/1 為基準。

● 合格時能與本公司簽署合約，且能以台北為主進行活動者。

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【報名期間】

● 2019 年 8 月 1 日 00:01 到 2019 年 9 月 30 日 23:59（台灣時間）止。

【報名表下載網址】

● https://bit.ly/2YfyHbb （點擊後直接下載報名表，建議電腦操作）

● 請將檔名更改為【報名者本名-AKB48 Team TP 二期生徵選報名表】