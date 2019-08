「綺夢」張敏發聲：我是中國人　14萬陸網按讚：14億人給你撐腰

▲張敏當年和周星馳合作演出多部電影,其中又以「綺夢」一角最令人印象深刻,還因此被眾人封為「夢中情人」。(圖/取自網路)

記者鄭思楠/綜合報導

香港反送中遲未落幕,娛樂圈也有許多藝人開始站隊表態,在網上掀起轉發貼文潮。「綺夢」張敏昨(18日)晚20時16分用中英文在微博發文,參與「愛國護港」活動。截至19日早上10點40分,這條微博已經獲得超14萬大陸網友的按讚。

她在微博表態,「我是中國香港人,我是中國人;I’m from Hong Kong China.I’m Chinese. I love China.Hongkong is part of China forever……」

張敏出生於上海,小時候全家移居香港,曾出演多部電影,其中又以「綺夢」一角最令人印象深刻,還因此被眾人封為「夢中情人」。

▲張敏微博表態。(圖/翻攝自微博)

因為張敏的發聲,大陸網友驚呼超感動,「你永遠都是女神」、「明白大是大非的人,永遠都是最可愛的人」、「姐姐不要怕,14億人民給你撐腰」、「女神好樣的,愛你」、「一直喜歡你,更加喜歡你」。

香港歌手楊千嬅日前也被列入「港獨藝人」名單。經紀公司急忙聲明,「楊千嬅一直一心擁護基本法,堅持香港是中國不可分割的一部分。」她也在微博發文表態,「我在香港出生及長大,我愛這片土地,我愛我的祖國,我相信明天會更好」。

網友還整理出支援港警的許多藝人,其中大陸藝人幾乎全員出動,此外,還包括導演彭浩祥、演員余文樂、陳立農、林彥俊、賴冠霖、歐陽娜娜、利晴天等藝人做出表態。