超好賺！　檢警破地下匯兌「每百萬抽2千」　查扣2.4億現金

▲嘉義地檢署查獲不法地下匯兌，查扣金額高達2億4千萬。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

電影中洗錢情節在生活中真實上演！嘉義地檢署日前接獲法務部調查局台南市調查處（以下簡稱台南市調查處）提報情資，指稱吳姓被告等人涉嫌利用兩岸貨幣往來需求，未經金融主管機關核准，私自辦理兩岸匯兌業務，於是由陳靜慧檢察官指揮台南市調查處、嘉義縣調查站、嘉義市調查站組成專案小組偵辦，經長期蒐證及監控後，19日上午分別至台北市和平東路、嘉義市及嘉義縣等處執行搜索，共扣得現金新台幣2億4千萬餘元。

▲犯嫌每百萬收取2千元手續費。（圖／記者翁伊森翻攝）

吳姓、陳姓被告兩人為夫妻關係，自2017年12月間起，分別在台北市及嘉義市等處，以每兌換人民幣100萬元收取新台幣2000元匯兌手續費之代價，從事人民幣兌換新台幣、新台幣兌換人民幣之匯兌業務，並將不法所得藏放於嘉義縣某處，截至目前為止，共計收取、支付金額高達80餘億元。

陳靜慧檢察官訊問吳姓、陳姓被告等人後，認吳姓、陳姓被告涉犯銀行法第125條第1項等犯行，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押、禁見。

2020年總統副總統與立法委員二合一選舉將屆，最高檢察署江惠民檢察總長、台灣高等檢察署王添盛檢察長及台灣高等檢察署台南檢察分署張清雲檢察長等首長，均嚴令查察境外資金，期盼營造乾淨選舉環境，杜絕境外勢力、資金介入及假訊息散布，以確保選舉公正及平和進行。