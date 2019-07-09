「穩定快速高額度」地下匯兌好口碑　6年經手13億台幣…警方一舉搗破

▲▼警方查扣地下匯兌站使用的電腦及手機。（圖／記者洪正達翻攝，下同）



記者洪正達／高雄報導

國內一間網路交易平台「百Ｘ站」涉嫌經營兩岸地下匯兌，並啟用會員制讓會員以台幣匯款後，便能轉換為大陸支付保或代付淘寶網貨款，網站經營6年下來已經手13億元，刑事局南打中心獲報後，日前到新北市新莊地區逮捕負責人李姓夫妻，並進一步搜索「百Ｘ站」所在的信義區辦公大樓。

警方表示，李姓男子（47歲）曾從事電商工作，因窺見地下匯兌商機，2013年起便與妻子徐姓女子（47歲）架設起「百Ｘ站」，除了煞有其事的進行公司登記外，也讓許女擔任董事，另有找來人頭蔡男（43歲）掛名負責人，除此之外還聘請2為員工從事客服工作。

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「百Ｘ站」進行機制來看，民眾加入網站會員，並下單換匯或代付的金額，後續再將台幣匯進網站指定的戶頭，由於作業迅速簡便，會員要求的支付寶幾乎不到1小時就會入帳，再從現金換匯的方式來說，李姓男子要求會員將新台幣轉入國內銀行的帳號內，確認收款後再將款項轉換為美金後，再匯入「OBU（Offshore Banking Unit）」（國際金融業務分行）的帳戶，並以香港銀行帳戶為跳板，進而換匯為人民幣，再利用當地的地下匯兌方式入帳支付寶。

從目前台幣兌換人民幣有額度上限來看，李男所經營的網站除了提供高額度以及高效率的匯款機制，也因此深受不少民眾喜愛，網站成立至今已有8000多名會員加入，累積交易數量已達數十萬筆，最大的一筆為93萬元，警方深入調查也發現，除了個人會員外，也不排除有公司行號利用該網站進行地下匯兌。

▲李姓夫妻在新北市新莊居住的豪宅。（圖／記者洪正達翻攝）

警方估算，李姓夫妻靠著匯差，幾年下來的犯罪所得約3000萬元，經報請北檢檢察官指揮後，上星期幹員揮軍北上在新北市一處豪宅內逮捕李姓夫妻，並進一度搜索網站所在的信義出辦公室，除查扣豪宅外也扣押了帳戶內的612萬元，李姓夫妻2人及人頭負責人蔡姓男子到案後都對案情坦承不諱，檢查官訊後諭令李、蔡2人分別以20萬及10交保，徐女則被請回，目前警方正深入追查是否有其他共犯涉案。