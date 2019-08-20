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雷射溶脂不囉嗦！SculpSure絲酷秀輕鬆滿足　讓妳愛瘦哪就瘦哪

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雷射溶脂不囉嗦！SculpSure絲酷秀輕鬆滿足　讓妳愛瘦哪就瘦哪（圖／上立皮膚科診所提供）

▲SculpSure絲酷秀雷射溶脂擁有四個探頭，可以隨著身體的曲線靈活擺放。同時過程舒適度高，術後效果卓越。

圖、文／上立皮膚科診所提供

減肥；瘦身是18～80歲的女人都得面對的日常，但肯定不是「想瘦哪裡就瘦哪」。所以重點不是做了什麼，而是選對了方法沒有！今天要推薦超有感的「雷減溶脂」啦！無論是想要用雷射溶脂瘦腿，或是雷射溶脂瘦手臂，就算是減肥也超難瘦下來的部位都沒問題。 註：市場上習慣以雷射溶脂稱呼，而以作用原理來看，以「雷射減脂」稱之更為精確。

夏季來臨，各種性感翹臀、比基甜心紛紛出籠，但大腿、手臂這兩個部位絕對是許多姊妹們「永遠的痛」！如何矯正局部肥胖，這時候「非侵入性體雕儀」的雷射減脂，就是心機美女們聰明的減脂方法。不但可以改善體態不佳，臀部寬、小腿粗之類痛點，更是許多女明星「快閃」恢復體態的不能說的秘密。今天整理了一些減脂的關鍵問題，好好幫大家惡補一下。

【SculpSure絲酷秀雷射溶脂】　就是不讓妳胖
Q：有推薦的「雷射溶脂」品牌或儀器嗎？
Ａ：目前市面上『非侵入性體雕儀』有好幾種品牌，只有甫上市的【SculpSure絲酷秀雷射溶脂】能夠穿透部位、脂肪厚度上的限制，透過層層的熱堆疊，讓脂肪細胞凋亡同時(脂肪細胞數目減少)，也同步雕塑曲線，讓美在不知不覺中發生。

Ｑ：破解【SculpSure絲酷秀雷射溶脂】的驚人秘密
Ａ：【SculpSure絲酷秀雷射溶脂最讓人驚艷的就是它配有4個探頭，可依據不同部位彈性地排列組合，無論皮膚脂肪層厚薄，如手臂、側腰、馬鞍、臀部微笑線等，過去體雕儀器較難治療的部位，均可進行雕塑。將1060nm波長的雷射能量傳達到皮下2～3公分深度的脂肪層，將脂肪細胞加以破壞後，再經由淋巴逐漸代謝，等待脂肪代謝的時間則為6～12週，且相關研究顯示，每次能破壞24%的脂肪細胞，而脂肪細胞的破壞，是治療效果持久的關鍵。

明明就差那一小步，可以讓自己的體態更接近完美。

雷射溶脂不囉嗦！SculpSure絲酷秀輕鬆滿足　讓妳愛瘦哪就瘦哪（圖／上立皮膚科診所提供）

推薦雷射溶脂瘦腿瘦手臂 讓大嬸味 瞬間消失　
Ｑ：目前市面上有安全的減脂方法嗎？
Ａ：林上立醫師指出：「減脂方法用對，成效迅速倍增，【SculpSure絲酷秀雷射溶脂獨家4個探頭設計，除了能彈性、客製化的雕塑身體各部位，雷射熱能同時緊緻肌膚，讓效果更卓越。」因為可以靈活擺放，故可精準針對想要去除的多餘脂肪重點加強，減脂雕塑同時間一次滿足。

部落客春妞體驗分享上立皮膚科診所。超有效的雷射減脂手臂課程Ｘ第一次體驗SculpSure絲酷秀體型雕塑機紀錄！

雷減溶脂 消除下半身肥胖 立刻搖變「撩男美人」
下半身水腫、肥胖是許多上班族的困擾，尤其是走路時大腿摩擦的黏膩感，露腿不行、緊身牛仔褲也不能穿。而【SculpSure絲酷秀雷射溶脂】，不但可以依據需求，針對馬鞍、內外側、前後等特定部位雕塑，打造纖細、筆直的腿部曲線，更讓大腿脂肪變少，視覺比例更修長，術後滿意度更佳。

部落客洋娃娃的體驗分享＊醫美＊上立皮膚科診所。SculpSure絲酷秀雷射減脂～屁屁UP大腿不摩擦曲線更完美

最後林上立醫師提醒「『體雕』和『減肥』是兩回事！」，術後治療部位脂肪細胞凋零排出體外，局部肥胖改善、曲線緊實漂亮，仍要維持均衡的飲食原則和規律的運動習慣，才能健康、愉悅地享受及保持體雕效果。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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