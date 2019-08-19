15歲少女不服管教！遭生母、繼父膠帶封窗鎖2樓「囚3年」　再獲自由已成年

▲少女遭囚禁長達3年，桃園檢方建請法官對生母、繼父從重量刑。（示意圖／取自pakutaso）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市37歲余姓婦人與張姓男子再婚，但2人疑因15歲女兒不服管教，竟將少女一人囚禁在楊梅區住處2樓長達3年，與外界隔離猶如坐牢一般，甚至還將2樓對外窗戶封閉，僅由繼父帶食物及生活用品探視，直到少女年滿18歲、全案曝光後才終於重獲自由。檢方建請法官依「兒童及少年福利與權益保障法」規定加重余、張2人刑罰。

桃園檢方指出，余婦、張男均坦承將女兒長期反鎖在住處2樓，住處1樓通往2樓及3樓的門都上鎖，2樓的對外窗戶也用膠帶封閉，女兒沒有鑰匙完全不能出門，生活空間就只有2樓而已。當地的曾姓前里長也證實，曾聽聞「該處有一個小妹妹被關在房子2樓」，他便會同員警至該處1樓查訪，發現確實有一個小妹妹在2樓被關起來。社工查訪也發現，該處僅有少女一人，余婦平時不會去，只有繼父張男固定時間送東西過去，而少女因長期受此對待，也不敢向外求援，直到18歲時被發現才終於重獲自由。

檢方表示，余婦、張男行為已涉犯刑法私行拘禁罪、妨害幼童發育罪、使人為奴隸罪等罪嫌，從重依使人為奴隸罪嫌起訴，並建請法官依「兒童及少年福利與權益保障法」規定加重其刑，另建請法官審酌兩人身為少女的母親、繼父，本應對其保護照顧，竟擅以管教為由，將女童長期拘禁，並提供不良飲食、醫療及生活環境，對少女身心發展造成壯大戕害，且犯後毫無悔意、態度惡劣，請予以從重量刑。