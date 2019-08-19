哈利夫婦超虛偽！狂搭專機「碳排放超標7倍」　豪撒457萬入住小島別墅

▲英國哈利王子與梅根王妃作風頻頻惹議。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

英國薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan）與哈利王子（Prince Harry）奢華作風已讓許多民眾不滿，如今更遭批評虛偽。原來他們在本月3度搭乘私人飛機，分別飛往西班牙伊比薩島（Ibiza）與法國南部尼斯（Nice），除了搭乘專機的碳排放量比一般客機多6至7倍，還被爆出他們在伊比薩島的高級別墅，一周的租金就要12萬英鎊（約台幣457萬元），這樣的行為也讓民眾認為，滿口環保的二人言行不一。

《每日郵報》指出，梅根與哈利本月初搭乘租金超過2萬英鎊（約台幣75萬元）的私人專機飛往西班牙伊比薩島，並豪氣租下維斯塔阿爾格力度假別墅（Vista Alegre retreat），這裡每周的房價高達12萬英鎊。除哈利一家三口外，還有好幾個保鑣同行。當地人更指出，該棟別墅被層層保全包圍，維安程度堪比億萬富豪。

▲▼西班牙伊比薩島別墅每周租金近500萬。（圖／翻攝自VISTA ALEGRE IBIZA）



梅根與哈利這對「皇家環保戰士」（The royal eco-warriors），常在公開場合呼籲注重環境保護，但他們的行為恰恰與這相反。報導指出，兩人搭專機從英國飛往伊比薩島的排放量，是商務航班平均每人排放量的6倍，飛往法國的排放量更高達7倍。而英國每人年平均碳足跡為13噸，但哈利與梅根兩次旅行的碳足跡加起來，就已經逼近8噸。

諷刺的是，哈利王子日前出席Google舉辦的綠色峰會時，打著赤腳、慷慨激昂地向台下聽眾表示，每個人都要對環境保護出份力，樣的的反差，也讓民眾批評虛偽。白金漢宮以私人事務為由，拒絕對此做出評論，但戴安娜王妃的前保鑣沃爾夫（Ken Wharfe）直言，這樣的行為很虛偽，「不能一邊鼓吹環保又一邊搭私人飛機。」

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