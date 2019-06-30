太難搞？哈利王子夫婦6週換3次保母　保鑣秘書助理也相繼離職　

▲梅根王妃與哈利王子。（圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

英國哈利王子（Prince Harry）與梅根王妃（Meghan Markle）從5月誕下小王子亞契（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）後，兩人也在28日宣布秋季將帶著小王子前往南非旅行。不過卻被英國媒體爆料，因為夫婦倆要求太多，6週內就換了2個保母，第3為則在他們前往南非旅行前到任。

▼梅根王妃與哈利王子興奮宣布將帶著小王子亞契前往南非，是他們第一個家庭旅行。（圖／翻攝自IG／sussexroyal）

▲小王子亞契。（圖／翻攝自IG／sussexroyal）

綜合外媒報導，哈利王子與梅根王妃於28日在IG上興奮寫道，此次南非旅行將會是他們第一次家庭旅行，但媒體也表示，在此次旅行前，夫妻倆已經為小王子換了第3個保母，讓外界猜測，不知是保母真的不適任，還是他們太難搞？

報導指出，小王子亞契目前由一位英國出身的新保母照顧，只因梅根王妃曾向招聘公司表示，她喜歡英國籍的保母更勝於美國籍，甚至不介意由男性擔任保母。英國皇室為此只回應，嬰兒在不同階段有不同需要，由於小王子是哈利王子與梅根王妃的第一個孩子，不想冒任何風險，只想讓寶寶'得到最好的照顧，因此更換保母為非常私人的決定。

自哈利王子與梅根王妃結婚以來，梅根的助理在工作6個月後便辭職，兩人的私人秘書在工作17年後離去，甚至連梅根的保鑣也在今年1月辭職，此次的更換保母事件使得外界質疑兩人的聲浪不斷。