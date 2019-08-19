　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

適合當入門款！新手必試「PS美美研眼霜」...微血管受害者有福了

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼PS美美研試用心得。（圖／記者林妤柔攝）
▲PS美美妍的眼霜，相當適合新手試試看。（圖／記者林妤柔攝）

文／林妤柔

因為遺傳關係，我眼周的肌膚細紋比同年齡的人多，大概從20歲左右就開始關注眼霜，花了幾年的時間尋尋覓覓，終於試到一款非常適合我膚質的眼霜－－PS美美妍的電眼修修發光全效眼霜。

一般來說，眼霜質地都相當厚，但對於我這種眼周幾乎看見微血管的人，根本不適合，因為太厚又難推開！還怕推了又增加更多細紋！不過這款不一樣，它的質地偏輕透，相當好推，而且淡淡的覆蓋上去，眼睛也不覺得負擔，而且味道超級好聞。

▲▼PS美美研試用心得。（圖／記者林妤柔攝）
▲產品相當輕透，容易吸收進肌膚。（圖／記者林妤柔攝）

另外，我之前用的那支眼霜是在日本買的，因為偏油又過厚，有時候推不均勻，導致長出一個小肉芽，真的超級崩潰，花好久時間才消除它。像台灣的天氣潮濕又悶熱，我覺得就比較適合清爽又不黏膩的質地，而且塗了PS美美妍的眼霜，最後皮膚全吸收後會有比較緊實的感覺。如果討厭油膩感的人，一定要試試看呀！

眼睛周圍的保養很重要，但找到自己的眼霜更重要，PS美美妍的眼霜我覺得非常親肌膚，一塗馬上就吸收進去，價格又非常親民，相當適合不知道從何下手第一支眼霜的人，推薦給同樣想消除細紋、又不喜歡厚重質地的人，它真的、真的很適合當入門款！

新手必備的PS美美妍眼霜該怎麼入手？快點我詢問更多～

ET快訊
理事長都70幾歲了！李佳芬回應「十指緊扣照」　曝韓國瑜第一反
阿翔狠拋謝忻：沒有任何聯繫的必要！一切以「深愛的」老婆為主
阿翔臉僵鞠躬：家人老婆就是我的全世界！
熊大免費貼圖來了！　LINE上傳限時動態就送貼圖
韓國瑜大動作發中英文聲明！「感謝川普批准軍售」

關鍵字：Her,Her和她,ps美美妍電眼修修發光全效眼霜,ps美美妍,自然美,NB,ps嘟唇修修豐嫩顯色唇筆,韓妝裸唇,眼霜,唇筆

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

適合當入門款！新手必試「PS美美研眼霜」...微血管受害者有福了

月餅霸主降臨！信義區獨家「快閃音樂亭」限時12天　人氣禮盒限量開搶

學生夢想麵包小七販售　不為人知的背後故事

從法國DIOR MAISON到ZARA HOME透過歐式設計裝點出家居高級感

吃貨看過來！加拿大牛排炙烤變成握壽司　高雄「加拿大美食節」登場

到大稻埕穿越！「福來許」結合私廚與酒吧重現百年復古

2019 M＆O巴黎時尚家居設計展「新銳設計師獎」出爐

影／好市多「新口味飲料」1瓶77元…比手搖杯便宜！網友扛4瓶大驚：最好喝一款

漫威《上氣》男主角劉思慕被網友嫌棄不夠帥　發5字向Siri求助

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

生產過程曝光！寶寶「咕嚕滑出」　忍痛46分鐘...白犀牛媽媽累癱

BY2《明日之子3》大秀RAP！　直播無修音...網狂轟：車禍現場

春風、健志「摩托車」騎進演唱會 洋蔥後頭...「腳踏車」入場超悠哉XD

邕聖祐：我喜歡的人只有一個　「約金香起看電影」開撩！

劉以豪索吻失敗委屈：800萬也不可以？　「麥子姐」潑水「321」大洗白！

適合當入門款！新手必試「PS美美研眼霜」...微血管受害者有福了

月餅霸主降臨！信義區獨家「快閃音樂亭」限時12天　人氣禮盒限量開搶

學生夢想麵包小七販售　不為人知的背後故事

從法國DIOR MAISON到ZARA HOME透過歐式設計裝點出家居高級感

吃貨看過來！加拿大牛排炙烤變成握壽司　高雄「加拿大美食節」登場

到大稻埕穿越！「福來許」結合私廚與酒吧重現百年復古

2019 M＆O巴黎時尚家居設計展「新銳設計師獎」出爐

影／好市多「新口味飲料」1瓶77元…比手搖杯便宜！網友扛4瓶大驚：最好喝一款

漫威《上氣》男主角劉思慕被網友嫌棄不夠帥　發5字向Siri求助

恰恰彭政閔引退刮刮樂搶市！　刮到背號「23」就中1,000元

蔡易餘大三照「濃眉、厚唇」激似陳柏霖　17年後網震驚：誰把你肚子搞大

遭爆市政會議晚開！韓國瑜無奈強調「從來沒周四開」...冤喊：說話要有根據

已與郭台銘聯繫　張善政：建議韓國瑜納入「0到6歲國家養」政見

「旭創意」收韓國瑜競選費2千萬　最大筆8百萬用途「媒體託播費」

美學者楊力宇逝世享壽86歲　鄧小平1983年會見他首提「一國兩制」

柯文哲看登革熱：瘟疫破口是同時有一百個「我們的系統才會垮掉」

桃花愛笑眼養成術！每個女人都該有一支美美妍全效眼霜

快訊／柯文哲槓上旺中：余紀忠會哭得更慘

阿翔噤聲2個月…被問「家庭狀況」表情變了！　下一步動向曝光

消費熱門新聞

好市多新飲1瓶77！網瘋扛：最..

星巴克連續14天買一送一又來了..

員工私藏名單！好市多「夢幻麵包..

日銷破萬杯！極品楊枝甘露網友狂..

吃貨看過來！加拿大牛排炙烤變成..

漫威《上氣》男主角被嫌向Sir..

每天睡前30分鐘IG女神換妳當

學生夢想麵包小七販售的背後故事

北車周邊女性限定青旅　房客讚：..

「福來許」結合私廚與酒吧

適合當入門款！新手必試PS美美..

美心月餅「快閃音樂亭」限時12..

透過歐式設計裝點出家居高級感

超商史上最貴土司！27層手工摺..

更多熱門

相關新聞

飛機上敷眼霜　1+3電眼修修下機美翻

這個世界這麼大，ms.Q本人身為小小上班族，心願就是到各國看看，雖然目前成果並不豐碩，但也累積出一些出國心得，像現在坐飛機一定會記得帶上保養品。ms.Q最近發現一款眼霜可以擦全臉，覺得超適合懶人帶上飛機，果斷入手後，水感質地意外清爽保濕，馬上列入我搭機必備保養品清單愛用品之一啦！

拜拜供品學問多！投其所好更靈驗

網友激推4個「急救美妝神物」

首月就大賺！跳脫科技業勇闖直銷

和閨蜜解鎖「眼霜全臉用」夏季正夯

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

李佳芬訪永康商圈「與男友人十指緊扣」

24歲男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

具惠善《熊孩子》老公話題全剪掉

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

快訊／13縣市大雨特報　氣象局：小心陽光是騙局

被房東騙上樓！正妹女大生遭背刺慘死

具惠善IG取關安宰賢　合照全刪光

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

台灣10歲男孩奪寶可夢世界冠軍

快訊／具惠善打臉：我被背叛！

麥當勞好貴？神人點餐法曝光：100元吃到吐

劉樂妍弄丟台灣護照　微博急求救

他開大黃蜂把美女業務！2小時內犯下4罪

南韓三大社2019上半年損益出爐

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

更多

最夯影音

更多

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面