適合當入門款！新手必試「PS美美研眼霜」...微血管受害者有福了



▲PS美美妍的眼霜，相當適合新手試試看。（圖／記者林妤柔攝）



文／林妤柔



因為遺傳關係，我眼周的肌膚細紋比同年齡的人多，大概從20歲左右就開始關注眼霜，花了幾年的時間尋尋覓覓，終於試到一款非常適合我膚質的眼霜－－PS美美妍的電眼修修發光全效眼霜。



一般來說，眼霜質地都相當厚，但對於我這種眼周幾乎看見微血管的人，根本不適合，因為太厚又難推開！還怕推了又增加更多細紋！不過這款不一樣，它的質地偏輕透，相當好推，而且淡淡的覆蓋上去，眼睛也不覺得負擔，而且味道超級好聞。



▲產品相當輕透，容易吸收進肌膚。（圖／記者林妤柔攝）



另外，我之前用的那支眼霜是在日本買的，因為偏油又過厚，有時候推不均勻，導致長出一個小肉芽，真的超級崩潰，花好久時間才消除它。像台灣的天氣潮濕又悶熱，我覺得就比較適合清爽又不黏膩的質地，而且塗了PS美美妍的眼霜，最後皮膚全吸收後會有比較緊實的感覺。如果討厭油膩感的人，一定要試試看呀！



眼睛周圍的保養很重要，但找到自己的眼霜更重要，PS美美妍的眼霜我覺得非常親肌膚，一塗馬上就吸收進去，價格又非常親民，相當適合不知道從何下手第一支眼霜的人，推薦給同樣想消除細紋、又不喜歡厚重質地的人，它真的、真的很適合當入門款！

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