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抬頭看見幸福！雙彩虹午後台北城現蹤　豪雨空檔被太陽曬上天空

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▲▼午後大雨出現彩虹。（圖／記者李毓康攝）

▲北市在午後大雨出現彩虹。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

「看見的人會幸福吧！」台北市今（18）日白天降雨不斷，不過就在傍晚5點左右，一陣豪雨空檔發現有「雙彩虹」被掛上台北城天空，《ETtoday新聞雲》記者在立法院議場捕捉畫面，可見天空上一道是色彩鮮豔且明顯的虹，另一道是稍微沒那麼清晰且顏色順序相反的霓，成為雨天裡少見的美景。

▲▼午後大雨出現彩虹。（圖／記者李毓康攝）

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雙彩虹下午出現在台北市天空，站在立法院抬頭就能看到。（圖／記者李毓康攝）

根據氣象局資訊，這兩條並列光帶的第一道、顏色較鮮艷的光帶稱之為「虹」或「正虹」 （ Primary Rainbow ），而偶而可見的第二道光帶則稱之為 「 霓 」或「副虹」 （ Secondary Rainbow ）。

氣象局預報員陳建安受訪表示，「虹」形成原因是光線以一定角度照射在大氣中無數的水滴，再經過折射、分光、內反射、再折射等光學過程所造成的大氣現象，此現象若由太陽光線產生者，顏色鮮明。

陳建安指出，「霓」和「虹」的不同僅在於形成過程，若光線在雨滴內產生一次反射會呈現為虹，光弧彩色牌列為一般所熟知的紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫，若出現二次反射則會出現霓，光弧彩色排列正好與虹相反，兩者同時出現不算非常罕見，但必需要有陽光與水氣的互相配合。

▲▼午後大雨出現彩虹。（圖／記者李毓康攝）

▲2道彩虹同時出現，必需要陽光與水氣的互相配合。（圖／記者李毓康攝）

今天受到西南風及對流雲系發展旺盛，氣象局早上10時即對全台20縣市發佈大雨特報。陳建安表示，北部降雨主要受到對流雲系影響，為午後熱對流強降雨，晚間6時以後北部各地降雨逐漸趨緩，除桃竹山區還有部份降雨，雨勢可能會下到晚上約7、8點之後。

但也提醒，明天開始受到低壓帶影響，北部、東半部地區除午後降雨之外，其他時間也會有不定時零星降雨發生，天氣狀態較為不穩，民眾出門得攜帶雨具。

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關鍵字：氣象局,彩虹

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