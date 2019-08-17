看棒球賽吃台灣滷味　23國駐台大使代表和小英總統齊聚桃園

▲在台灣看棒球賽，一起吃台灣滷味。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

看棒球賽，享用台灣滷味，駐台大使們超愛！桃園市政府秘書處邀請23個國家，駐台大使、代表和小英總統，16日晚間來桃園青埔棒球場，參加中職桃猿Lamigo的「阿迷趴之英雄日」；球賽中一起親見五架F16戰機為球賽揭開序幕，震憾熱鬧場景，讓全場嗨翻天！

市長鄭文燦說，棒球是台灣最有代表性的運動，邀請代表、大使和蔡總統來觀賽，透過棒球讓台灣和其他國家有更多交流機會，不少大使、代表已經連續3年出席活動，百忙之中抽空來觀賽是個難得的機會，可以全方面認識台灣。

▲由左而右依序為美國在台協會酈英傑處長、桃園市長鄭文燦、英國在台辦事處唐凱琳代表、荷蘭貿易暨投資辦事處紀維德代表。（圖／市府提供）



鄭文燦也藉此機會和各國代表、大使介紹台灣特色滷味小吃，並進一步指出，觀看球賽的美食不只有爆米花、碳酸飲料，滷味也是觀賽時絕配的點心選擇。英國在台辦事處代表唐凱琳也對滷味讚不絕口，直說好吃。

▲市長鄭文燦與日台交流協會。左前一為La new集團劉保佑董事長、左前二為沼田幹夫代表、右一為西海茂洋副代表。（圖／市府提供）

美國在台協會處長酈英傑說，自己很喜歡棒球，棒球也是許多美國人喜歡的運動，首次來桃園看棒球，感覺很新鮮。

▲蔡英文總統、鄭文燦市長和駐台大使們在桃園球場。（圖／市府提供）

史瓦帝尼王國大使館戴敏尼大使、瓜地馬拉共和國大使館葛梅斯大使、吉里巴斯共和國大使館藍黛西大使、馬紹爾群島共和國大使館艾芮瓊大使、澳洲辦事處莫蘇善代理代表、奧地利商務代表辦事處傅詩元商務代表、駐台汶萊貿易旅遊代表處艾娜朵代表、加拿大駐台北貿易辦事處芮喬丹代表、德國經濟辦事處林百科處長、日本台灣交流協會沼田幹夫代表、馬來西亞友誼及貿易中心何瑞萍代表、荷蘭貿易暨投資辦事處紀維德代表、紐西蘭商工辦事處涂慕怡代表、駐台北韓國代表部姜永勳代表、莫斯科台北經濟文化協調委員會駐台北代表處白樂賢代表、南非聯絡辦事處麥哲培代表、英國在台辦事處唐凱琳代表、美國在台協會酈英傑處長、駐台北越南經濟文化辦事處阮英勇代表、澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處劉培希代表、比利時台北辦事處何邁新副處長、馬尼拉經濟文化辦事處卡洛艾圭諾副代表；桃園市長鄭文燦、副市長李憲明、秘書處長顏子傑出席。