穆斯林朋友最愛　這款台灣素食休閒零食有「清真認証」

▲二代經營者小老闆謝東良，帶著有「清真認証」的素食商品在馬國大受歡迎。（圖／三陽食品提供）

記者楊淑媛／桃園報導

好吃吔！這款台灣素食休閒零食，竟還通過「清真認証」！桃園中壢區三陽食品和台灣地方特色產業(OTOP)團隊，日前到馬來西亞吉隆坡，參加《緣來是台灣》的伴手禮展，推出的主力產品素蹄筋和東坡竹輪系列，採用高營養價值的小麥蛋白製作，加上獨家口味的醬汁配方，並有「清真認証」，廣受歡迎，成為展售會場超人氣食品。

▲穆斯林朋友最愛有「清真認証」的素食休閒零食。（圖／三陽食品提供）

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曾榮獲市府「金牌好店」肯定的三陽食品，成立已58年，是地方上知名的自助休閒零食專賣店。二代經營者大老闆謝東穎說，創辦三陽食品的父親謝生宗認為，以健康為訴求，已成為休閒食品的發展主流。因此三陽食品以桃園最有名的大溪豆干為基礎，多年來不斷改良、研發素蹄筋、東坡竹輪招牌商品，以及配合產業升級，推廣精緻農業化，將知名台灣水果再加工，製成果乾。

▲海外展售會場，三陽食品是超人氣商品。（圖／三陽食品提供）

消費者對產品的要求，是會展現在忠誠度上的。謝東穎說，配合政府南向政策，三陽食品近年來，和台灣地方特色產業(OTOP)團隊前往馬來西亞、新加坡、菲律賓等國家，推廣台灣的優質食品產品，參展時，民眾都被亮眼的桃紅色包裝所吸引。

▲三陽食品創辦人謝生宗、郭绣娥夫婦（左五、六）。（圖／三陽食品提供）



而在試吃過商品後，大家都很驚訝有這麼好吃的純素商品，更難得的是商品有清真認證，對於穆斯林朋友來說有更多選擇。試吃過的消費者在「吃好逗相報」下，還會去推荐朋友或家人來購買，還有客人展售活動第一天，只買1包回去試吃，隔天就立馬回來補貨，要自己吃跟送家人，甚至有客人專程從新加坡來台灣選購。

▲位於中壢區的三陽食品，年節吸引大批民眾。（圖／三陽食品提供）

全家一起享用好吃健康的休閒食品，不但為快樂加分，也讓健康零負擔。謝東穎說，2019桃園購物節「啤酒狂歡一杯子」活動，16、17日於桃園藝文廣場展開，應邀參加的三陽食品於會場設有展售攤位，將提供招牌素蹄筋跟東坡竹輪的試吃及販售。現場購買滿300元即送桃園購物節抽獎卷，最大獎有汽車，滿500元即送三陽食品的精美大型購物袋。