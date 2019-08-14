高市府登報指「違法開發」！義大怒告誹謗　法官認「無捏造」力挺公務員

▲義大世界遊樂中心。（圖／義大世界提供）

記者吳奕靖、陳韻如／高雄報導

高雄義聯集團因義大世界的開發案頻頻受阻，因此大動作登報抨擊市府打壓。對此，高市府2017年底連發2條新聞稿回擊，更直指義大世界「違章建築」、「違法開發」，義聯氣得對時任工務局長趙建喬及撰稿的建管課長余俊民提告加重誹謗。如今判決結果出爐，高雄地院認為市府新聞稿並未逾越合理評論範圍，且也未捏造事實，因此判2人無罪。

義大世界2010年接獲高雄市工務局的通知，指出因為建照的容積超過法定上限，包括義大廣場、皇家酒店共有約3.4萬坪超容積使用，市府要求改善，若不改善將撤照，工務局將建案停工後並對全區禁建管制，義大世界興建停擺至今8年多。

義聯集團事後不滿提出告訴，並要求國賠，更在2017年12月7日登報廣告，以「忍無可忍，逼上絕路」為題痛批高雄市政府，更大力喊冤遭到市府打壓。對此，高雄市府也連發2篇新聞稿反擊，稱「不容義大違法開發，市府堅持捍衛公安」。

高市府的新聞稿中還提到，「義聯集團違法開發...法院判決，整體開發區內已完成建築之基地，存有大量的違章建築3萬4千餘坪，面積遠大於一個凹仔底公園...對國土安全及建物公安造成重大之危害」等，還貼出照片比對核准的內容與實際興建樣貌，更標示「差很大」等。

義大開發、義大皇家酒店、天悅酒店、泛喬公司等4公司事後怒指，市府連發2條新聞已嚴重損害名譽，造成義大世界的觀光損害難以計算，因此對時任的工務局長趙建喬及撰稿的建管課長余俊民提告加重誹謗。

然而，法官審理後認為，市府是依法撤銷使用執照，且義大開發案本就有部分實屬違規，而市府的新聞稿內以「違章建築」、「違法開發」指摘自屬有據，並無捏造事實，因此判決2人無罪。全案可上訴。

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