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二度槓上！詹江村踢爆「你媽媽賺紅錢」　黃捷：停止騷擾我家人

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▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市議員黃捷。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨桃園市議員詹江村14日在臉書爆料，高雄市議員黃捷的母親，正在廈門經商，直批「時代力量黃捷，妳弄得大家都好亂喔！妳們一邊反共罵人賺紅錢，這幾天妳媽媽卻跑去大陸舔共賺紅錢」；對此黃捷回應，「父母與我的政治立場相左，對於我的選擇他們都很尊重」，更反擊「若要針對公共議題討論我非常歡迎，但請停止對我家人的騷擾，不要失去身為一個民意代表的格調，只會讓人看不起」。

▲詹江村臉書批黃捷。（圖／翻攝詹江村臉書）

▲詹江村踢爆黃捷母親正在廈門經商賺人民幣。（圖／翻攝詹江村專頁）

高雄市議員黃捷日前在臉書號召，請民眾募集裝備送往香港支援，被國民黨桃園市議員詹江村控告違反「國安法」；沒想到14日詹江村又貼出黃捷母親的臉書，發現她在8月初時帶著一批普洱茶到廈門販售，直批黃捷「把大家弄得好亂啊」，一邊反共罵人賺紅錢，一邊自己的媽媽卻跑去大陸賣茶葉賺人民幣。

▲詹江村臉書批黃捷。（圖／翻攝詹江村臉書）

▲詹江村踢爆黃捷母親正在廈門經商賺人民幣。（圖／翻攝詹江村專頁）

對此，黃捷也做出回應，她提到「媽媽從事行銷顧問工作，協助臺灣企業將商品銷售至世界各地。我之前就在媒體上公開說過，父母與我的政治立場相左，對於我的選擇他們都很尊重。我和家人彼此都是獨立思考也各自經濟獨立，媽媽的工作與我的議員職位無關，我也不會因為家人的工作或政治立場影響我的信念」。

黃捷指出「我不知道選擇在這個時間點爆料的人居心何在，在幾天前才指控我聲援香港是違反國安法，若這樣的大動作是想藉由造成我家人的壓力逼迫我屈服、放棄監督韓市長，甚至是停止聲援香港、噤口不提臺灣的主權危機，那我只能說我不會讓這樣的人得逞。我會繼續堅守崗位，做好議員監督市政的本分，並持續關注、聲援香港，也持續譴責中國壓迫香港以及併吞臺灣的意圖」。

最後她也反擊「若要針對公共議題討論我非常歡迎，但請停止對我家人的騷擾，不要失去身為一個民意代表的格調，只會讓人看不起」。

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關鍵字：詹江村,黃捷

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