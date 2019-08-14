朴敏英《她的私生活》熱搜西裝穿搭　全來自這「兩個品牌」

最近在紅什麼劇，不用爬文追評論，只要下班搭捷運仔細觀察一下就能知道！

韓劇粉紅泡泡不間斷，每次出招都甜得讓人好想戀愛，熱播韓劇《她的私生活》才剛上檔就成為網民們的話題焦點，劇中除了「金秘書」朴敏英與殺手級歐爸金材昱的高顏質組合，最大看點莫過於朴敏英一集一套超搶眼西裝穿搭！要優雅，要率性都能一次掌握，難怪只要看過的劇迷，都急得跪求品牌呢～

延續「金秘書」正裝的誘惑，《她的私生活》中朴敏英飾演在外是氣質內斂的美術館首席策展人，私底下實則是超級宅女，白天晚上截然不同的兩種面貌，不僅演技讓人期待，劇裡掀起網民熱搜的亮眼西裝穿搭，讓人好想收藏！今年春夏只有黑西裝真的還不夠，朴敏英氣場西裝全來自這兩個南韓品牌。



《TOYKEAT》

說到《TOYKEAT》這個品牌的由來其實很可愛，來自的設計師 Eunjoo Lee畢業後在美國留學、做學徒時，意外愛上了節奏性強的拉格泰姆音樂和華麗的爵士音樂，而回國後， Eunjoo Lee將自己的喜好和興趣融入品牌中，《TOYKEAT》便在2013年因此誕生。

以高級訂製服的質量為基底，《TOYKEAT》結合男性的陽剛和女性的柔美，企圖展現南韓女強人的品味形象，而它俐落卻又富含女人味的設計，短短幾年，就成為韓劇、韓星們御用品牌之一。

淺杏色打造溫柔小姊姊

西裝總是會給人女強人的氣場，和冷豔的距離感，但《TOYKEAT》卻將女性的柔美拿捏得恰到好處，在《她的私生活》中，朴敏英身穿淺杏色排扣西裝套裝，軟質料的西裝面料，加上腰間的修身剪裁，不僅勾勒出女性的身材曲線，溫柔的色系，配上歐膩招牌低髮髻，散發著甜而不膩的女人味，穿去上班，上司不被妳迷倒才怪～



春夏必收灰調Baby藍

想擄獲男同事的仰慕、女同事的稱羨，只有無聊的黑西裝根本不夠看！春夏大勢粉嫩色系，放上西裝，不僅不會過於衝突，帶點灰調的粉藍色結合硬挺面料，俐落的剪裁一上身就好有氣場，如果想再增添點小女人的柔美，也可以學朴敏英將襯衫換成V領絲質上衣，配上銀色系飾品，職場專業度、約會小巧思，任何場合都能輕鬆駕馭。



湖水綠最適合亞洲人的不敗款

還以為西裝就那些變化嗎？那妳真的錯了！沉穩湖水綠，襯上輕薄絲質西裝面料，沒有前兩套溫柔，卻又優雅的過份，來人啊，趕快打包！

帶點藍調的深綠色，真的是僅次於黑灰白的萬年不敗款，既亮眼，又顯白，尤其正適合像我們這種膚色偏黃的亞洲人，除了上班搭配襯衫、雪紡衫，外出約會踏上球鞋加件T恤，肯定就連路人都想多看妳一眼！

《avouavou》

同樣來自南韓的設計師品牌《avouavou》，不同於前者以簡約線條撐場，設計師Ahruem Han將過去在紐約從事高級定製服設計的經驗融入，並堅持布料自歐洲進口，全系列服裝由南韓生產製造。

如此高規格的品質堅持，使《avouavou》從2014創立至今，短短幾年就成為許多南韓一線的女明星們、時尚圈的愛牌，同時也時常出現在南韓各大電視劇中呢。



黑色設計款多點心機

熟悉的黑西裝，《avouavou》以合身剪裁，勾勒女性的小蠻腰，此外，Ahruem Han將西裝扣增加，融入襯衫剪裁，讓西裝不再是死板板純粹的形象。在劇中朴敏英身為藝術工作者，同色系西裝就像是象徵著美術館的專業形象，而黑色長版西裝外套，搭上不規則短裙，迷人中又帶點強勢的氣場。

裸粉色典雅不失莊重

今年西裝就是要one tone到底才時尚，粉裸色西裝，結合燕尾服的領片設計，微微相襯的緞面小巧思和修身寬褲剪裁，周末姊妹婚禮，別再苦惱小洋裝搶了新娘的風采，一套粉裸色西裝既典雅又不失禮，可能還能尋來意外的桃花呦！



戰勝大膽前衛桃紅色

沒在開玩笑，桃紅色西裝真的不是人人都能駕馭！別看朴敏英隨便搭都自帶女神光，仔細瞧，歐膩的配色其實藏有小心機的～飽和度高又搶眼的桃紅色套裝，若是配上淺色系內裡或配件，搭的好一秒成為時尚街拍焦點，但搭的不好、氣場撐不住，就會顯得輕浮沒質感。

朴敏英利用低調沉穩的黑色去作陪襯，使西裝的彩度降低，不但氣質守住了，走踏日常也不會顯得突兀呢～

好媳婦代表－白色西裝式洋裝

身為專業少女，才不屑與褲裝為伍？《avouavou》這款西裝式洋裝，真的讓少女也瘋狂！以前熟悉的襯衫洋裝，現在已經不足為奇，復古感十足的圓扣、墊肩和優雅腰線，用簡約純淨的白色做呼應，就像將奧黛麗赫本的靈魂穿上身～只要再搭配精巧的紅色飾品，包準未來的丈母娘滿意！

霸氣女總裁宋慧喬也可以

說到正裝誘惑，當然不能不提凍齡女神宋慧喬在韓劇《男朋友》中的霸氣總裁穿搭啦，甜美學生頭短髮，換上幹練套裝，美得劇迷好幾次都想問歐膩：「到底幾歲？！」而劇中這些高質感服裝當然也是來自南韓品牌《avouavou》的巧手呢

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TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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