基隆大樓天降「玻璃雨」砸Mini Cooper　疑外熱內冷自爆

記者郭世賢／基隆報導

基隆市仁一路劉銘傳路口一棟商業大樓，11日晚間突然發生外牆玻璃帷幕破裂，一陣「玻璃雨」從天而降，導致停在下方一輛白色百萬名車Mini Cooper車頂、車身損壞，所幸無造成人員傷亡。11日晚間8時30分時許，警方協同清潔隊，現場玻璃碎片清理完畢，並解除交通管制。

基警第一分局延平街派出所於8月11日晚間18時許，接獲報案指稱，仁一劉銘傳路口大樓玻璃掉落，備勤員警康家瑋立即協同巡邏警員陳軍皓及涂廷豐前往現場瞭解。由於該路段為十字路口，為維護民眾安全，警方立即採雙向封路。

▲ 基隆大樓天降「玻璃雨」，百萬名車衰遭砸警封路警戒。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方協同清潔隊，將路面大面積玻璃碎片清除，並會同大樓管理委員至掉落玻璃之樓層查看，將剩餘玻璃拆卸。另巡視其他樓層玻璃，確保同樣情事不再發生。現場於11日晚間8時30分時許清理完畢，並解除交通管制，幸而僅有一輛白色百萬名車Mini Cooper遭玻璃擊中車頂、車身，無造成人員傷亡。

警方初步研判，肇因為玻璃外熱內冷，熱脹冷縮所導致。並同時感謝民眾對於交通尖峰時刻，雙向交通管制配合及協助清除路面碎片。另呼籲民眾有空時，多檢查自家窗戶是否也有類似狀況，提早預防。

▼ 基隆大樓天降「玻璃雨」警封路警戒。