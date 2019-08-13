警籲勿讓孩童當「人肉氣囊」　騎機車腳踏板站人小心違規！

▲▼新北市中和警分局到市場宣導兒童乘坐機車安全 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市政府警察局中和分局進行「兒童乘坐機車安全」宣導，機車載人時，應坐於駕駛後方的固定座位，且只得搭載1人，縱使載兒童時亦是如此。如駕駛人於機車踏板上供兒童站立，或另設臨時座位供兒童乘坐，皆已違反道路交通管理處罰條例第31條第5項規定，將處罰鍰新臺幣300-600元。此外，如載兒童未戴安全帽，還要另外處罰新臺幣500元。

許多家長騎機車載小孩出門，「小孩太小抓不住，站前面比較看的到」「一打二，大的坐後面，小的站前面」對於小朋友站在腳踏板的位置都感到習以為常，並不知道此舉已觸犯法令。

今天（13日）上午9時許，由中和警分局長林故廷和轄區員警親自前往市場進行「兒童乘坐機車安全」宣導。林分局長提醒，「騎機車載孩童要切記「三不」原則：「不」能站踏板、「不」能加座椅及「不」能用揹巾；也應熟記「頭、手、綁、穩」四字口訣：「頭」戴安全帽、「手」緊抱大人、「綁」緊後揹帶及「穩」坐後座。

中和分局表示處罰取締並不是目的，最重要的還是孩童的安全問題；因為站或坐在腳踏板位置，位置不穩定，如忽然發生交通事故，孩童往往容易受到擠壓受傷。為了加強呼籲家長特別注意，

如過小的孩童，宜另以適當的交通工具搭載，雖以機車腳踏板搭載孩童很方便，一旦發生突發狀況時，將造成孩童極大的傷害，造成難以彌補的憾事，為了孩子的安全，絕對不要讓您的寶貝成為「人肉氣囊」。