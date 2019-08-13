外國帥哥太漏氣！送情人節禮物「沒運費」　誆癡情女代墊9千5百美元

▲外國帥哥送情人節禮物反要求被害女子代墊運費，遭行員識破詐騙報警。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名婦人日前在網路上認識1名自稱來自外國的男子，雙方大談網戀數月，沒想到七夕情人節前夕對方竟聲稱要送禮物，但卻藉口有事情無法支付運費，要對方代墊9千5百元美金的運費，女子到銀行匯款遭行員阻止報警。

警方調查，53歲的范姓女子，2日中午12時許，到銀行向行員聲稱要匯款9千5百元美金（約新台幣28萬5千元），行員驚覺有異報警，士林分局文林派出所警員蘇盟凱、蕭良誠接獲報案後前往處理。

警員不斷向范女詢問才知曉，原來范女在網路戀上1名自稱來自外國的男子，雙方相談甚歡後，對方提議要送情人節禮物，但卻因為有事無法支付運費，要范女到銀行協助匯款至快遞公司。

警方一聽根本就是詐騙，隨即對范女進行勸說，最後阻止范女財物損失，警方也呼籲，現今交友通訊軟體發達，詐騙集團利用網路個人資料隱匿性高的特性，透過各類交友網站與被害人加入好友聊天。

且詐騙手法日新月異，通常假冒身家或職業不錯的歐美白領階級，或是於社會上有身分地位的退役將領，配上俊美的大頭照及每日噓寒問暖取得被害人信任，最後再以各種藉口要求被害人匯款。

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