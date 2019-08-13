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阿根廷現任總統初選慘敗！股市大瀉37%　披索匯價一度重挫逾30%

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▲▼阿根廷現任總統馬克里（Mauricio Macri）。（圖／路透）

▲阿根廷現任總統馬克里（Mauricio Macri）。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

阿根廷在本周末展開總統大選預選，現任總統馬克里（Mauricio Macri）出乎意料地慘敗，讓布宜諾斯艾利斯的股市12日開始大跌，目前已經跌了37%，阿根廷貨幣披索兌美元的的價位也一度重挫超過30%，創下65披索兌1美元的紀錄，收盤時價位下跌15.27%，收在53.5兌1美元作收。

阿根廷的Merval指數12日一開盤就重挫10%，盤中一路下跌，目前已經下跌了37.93%。馬克里平日頗照顧商界，重視市場機制，但是這次預選中，與搭檔皮徹托（Miguel Angel Pichetto）只拿下了32.1%的選票，表現讓人感到意外。
反對黨對手斐迪南（Alberto Fernandez）則拿下了47.7%的票數。

阿根廷總統大選將在10月27日，而預選基本上如選前民調，被外界視為關鍵，依此情勢看來，馬克里屆時的連任計畫可能不保。美國財經媒體CNBC分析，這個結果可能顯示，阿根廷民眾已經不接受現任政府嚴厲的經濟政策。

阿根廷的經濟目前陷入衰退，是全球通貨膨脹率最高的國家之一，去年披索兌美元的價值直接少了一半，而馬克里為了使經濟回穩，祭出嚴格管控的經濟政策，在今年5月以來，通膨率的確下降了，但以初選結果來看，並不受選民支持。

阿根廷自2009開始「初選」機制，以防止總統候選人數量過多，參選者必須在第一輪選舉中獲得超過1.5%的票數，才有資格繼續參選總統。
 

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