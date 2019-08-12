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歷史暴君秦始皇畫作出現學甲秘境老塘湖　暑假歡迎參觀

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▲「台灣瘋癲畫家」匡乙，在暑假期間又完成1幅「歷史暴君秦始皇」的畫作，歡迎參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「台灣瘋癲畫家」匡乙，在暑假期間又完成1幅「歷史暴君秦始皇」的畫作，歡迎參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

號稱「台灣瘋癲畫家」匡乙，在暑假期間又完成1幅「歷史暴君秦始皇」的畫作，8月12日正式公開亮相，由於匡乙是以手指作畫，參雜了一些奇奇怪怪的用具，連棉花棒也是他的畫具，真的是名符其實的「瘋癲畫家」，因此他的畫作一公開都會引起各界矚目，暑假期間歡迎來學甲秘境老塘湖藝術村參觀攬勝。

「台灣瘋癲畫家」匡乙說，歷史暴君秦始皇也是有他興趣著墨的作品之一，這部作品主要特殊的地方，在秦始皇的皇冠及寶劍用色的技巧，以指頭點擊，創造出有立體場景的視覺藝術，用棉花棒用具來區隔明暗度，來增加不同的色差，大膽的採用非傳統的畫法，所創造出創舊的技法，看起來就好像是數千年的畫，連臉上都故意留下斑駁的痕跡，匡乙強調這個畫作如果放在故宮展示，一般人根本就是無法查覺得畫作的年代，這也是他最善長的藝術技法、創舊藝術。

▲「台灣瘋癲畫家」匡乙，在暑假期間又完成1幅「歷史暴君秦始皇」的畫作，歡迎參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

座落在台南市學甲區秘境的老塘湖藝術村，也是瘋癲畫家一生唯一的立體大畫布，他用其一生前前後後約近30年，其特色就是用老磚碓疊成廢墟古鎮古城牆的歷史畫面大創作，與許多它本身所展示用手指頭所創舊出來的油畫，有一體兩面的創舊藝術，相互輝映，都引起許多雅好民眾及遊客的喜愛。

號稱「台灣瘋癲畫家」匡乙，也是財團法人匡乙文化藝術基金會創辦人，打破台灣有始以來，同時兼具藝術家與畫家之創舊藝術台灣國寶的奇人，欲目賭他的新畫作秦始皇，可以利用最後暑假期間來台南學甲老塘湖藝術村，匡乙畫作館參觀。

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關鍵字：暴君,秦始皇,學甲,老塘湖

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