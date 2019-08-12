北韓新短程飛彈結合「數百枚霰彈」 能直接夷平4座足球場

▲北韓新飛彈落地後可以發射幾百枚霰彈。（圖／朝中社）

實習記者羅明輝／綜合報導

北韓10日在東北部咸鏡南道的咸興一帶，朝半島東部海域上空發射2枚「新型短程彈道飛彈」，隨後，《朝鮮中央通訊社》也在11日公佈了這項新武器的照片。專家推測，這些飛彈可能與美國陸軍戰術導彈系統（ATACMS）類似，落地後可以發射幾百枚霰彈，直接將3到4個足球場夷為平地。

據南韓《朝鮮日報》報導，北韓10日所發射的飛彈，飛行距離400多公里，最高速度超過6.1馬赫，最高高度約為48公里，北韓領導人、國務委員長金正恩也在飛彈發射後提到，「這是有別於現有的其他武器，是具有優越戰術特性的武器系統。」

▲金正恩10日指導北韓新武器試射。（圖／朝中社）

南韓軍方人士分析，北韓自今年5月以來，已經分別針對3款不同的新武器進行了測試，接連發射了改良型的「北韓版伊斯坎德爾」短程飛彈、400毫米新型大口徑多管火箭炮，以及這一次的「新型戰術飛彈」。這一系列的具有更長射程、更快速度的新武器，恐怕將會導致南韓軍方的「殺傷鏈」（Kill Chain）系統和飛彈防禦體系（KAMD）失去作用。

消息人士也提到，「在過去一年多的時間裡頭，北韓面臨『非核化對話』的情勢，可能一直在暗中研製各種新武器，來代替現有的舊式武器，未來很可能會繼續透過試射武器，來進行挑釁。」





▲ 自5月以來，北韓已經測試了3款新武器。（圖／朝中社）

在北韓持續進行飛彈試射的同時，美韓聯合軍事演習也在11日正式展開，整個演習過程分為「防禦」以及「反擊」兩個部分，兩國並不會實際出動兵力或裝備，而是以電腦模擬的方式，來測試韓軍收回「戰時指揮權」所需要的初始作戰能力（IOC）。根據南韓國防部的說法，他們希望到了2022年，能夠全面落實戰時指揮權移交。