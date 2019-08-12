「買點數就可以見面喔❤！」癡情男以為月老賞緣　手刀衝超商秒掏錢

▲萬芳所警方順利攔阻一時暈船遭詐騙購買遊戲點數的男子。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市一名陳姓男子日前在網路上認識一名黃姓正妹，對方還主動加LINE好友，雙方相談甚歡；七夕當天，黃女向他撒嬌表示，如果願意購買遊戲點數展現誠意，她就可以現身約會。陳姓男子聞言後當場暈船，以為月老牽線賞良緣，立刻衝到文山區超商掏錢買點數，所幸機靈的超商店長察覺異狀，及時報警求助成功阻止這起詐騙案。

警方表示，當時陳男在萬芳社區附近超商，欲購買大量遊戲點數給網友，超商店長驚覺有異，打電話通知萬芳派出所所長，所長沈紹群獲報後到場後向陳姓男子確認，並當場告知有太多遊戲點數詐騙案例請陳姓男子冷靜判斷。

但陳男起初堅稱是自己要使用不認為自己遭詐，沈姓所長請陳男出示手機，讓警方確認，卻遍尋不著民眾所稱遊戲APP，剛好黃姓正妹再度來電，於是所長接聽確認對方為詐騙集團後，把可能被騙的黃姓男子請回派出所。

經警方耐心溝通，陳男才坦承近為追求正妹購買購買6000元遊戲點數贈送，警方鍥而不捨努力溝通，這才讓他保住金錢。警方藉此案例呼籲民眾，若遇網友要求先買點數再見面「絕對是詐騙」，提醒民眾一定要提高警覺，有疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

【其他新聞】

►影／造假蘇貞昌追悼殉職警丟筆影片 警48小時查獲「韓粉」工程師涉案

►誆稱費玉清澳洲演唱會 揪打工團兩周騙上百本護照



►蘇貞昌赴鄉親告別式丟筆！ 遭移花接木成不尊重殉職勇警