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利比亞購物中心汽車爆炸…鎖定聯合國車隊　3工作人員死亡

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▲▼利比亞班加西汽車炸彈爆炸，聯合國3工作人員死亡。（圖／路透）

▲利比亞班加西汽車炸彈爆炸，聯合國3工作人員死亡。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

利比亞內戰衝突，交戰方於伊斯蘭古爾邦節（Eid al-Adha）期間協議停火，然而10日在東部大城班加西（Benghazi）卻傳出汽車炸彈爆炸事件，造成3名聯合國工作人員死亡。

利比亞衛生官員表示，炸彈在一處購物中心外爆炸，當時購物中心聚集許多節慶購物人潮。班加西市政委員會表示，這起攻擊事件是針對當地的聯合國利比亞支助團車隊。暫時沒有任何組織承認發起此次攻擊。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人杜里加克（Stephane Dujarric）在聲明中表示，爆炸發生地點靠近聯合國支助團辦公室，除了遇害的3名聯合國工作人員外，另有9人受傷，其中3名傷者同樣為聯合國工作人員。古特瑞斯呼籲有關各方尊重古爾邦節期間人道休戰，並且重新回到談判桌，為利比亞人民謀求福祉。

利比亞前獨裁者格達費於2011年被推翻後，內部陷入軍閥割據局面。聯合國承認控制首都的黎波里（Tripoli）的民族團結政府（GNA）為過渡期合法政權，控制東部地區的軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）則於4月份對的黎波里發起進攻。

在聯合國調停下，交戰各方協議於8月11日至14的伊斯蘭古爾邦節期間暫時停火。這也是自4月爆發軍事衝突以來，雙方首度達成休兵協議。

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關鍵字：利比亞內戰

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